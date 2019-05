16:03 Uhr

Wärmende Flammen für den Wein in Neuburg

Mit Frostschutzkerzen versucht Winzer Josef Tremml seine jungen Weintriebe vor der Kälte zu schützen. Was er für die diesjährige Ernte prophezeit.

Von Manfred Dittenhofer

Der eine oder andere Nachtschwärmer mag sich gewundert haben, wenn er seinen Blick in der Nacht von Montag auf Dienstag von Laisacker aus nach Norden gerichtet hat. Am Schützenheim lag der Weinberg von Josef Tremml hell erleuchtet im Schein mehrerer Feuerstellen.

Der Neuburger Winzer versuchte, mithilfe von sogenannten Frostschutzkerzen, mit Paraffin gefüllten Eimern, seine jungen Weintriebe vor dem Nachtfrost zu schützen. Eine in Weinanbaugebieten durchaus gängige Methode, die der Neuburger Weinbauer in den 27 Jahren, in denen er Weinstöcke in Neuburg kultiviert, noch nie anwenden musste. Bisher war Tremml stolz auf das Mikroklima im Eulatal. Heuer sieht er schwarz für die Ernte. Denn am Weinberg über dem Eulatal sind viele Triebe der Müller-Thurgau-Rebe und auch Teile des Tafelweins schon erfroren.

Neuburg: Kalte Nächte mag der Wein nicht

Die kalten Nächte machen dem Wein, der bereits kräftig ausgetrieben hatte, zu schaffen. Tremml hofft, durch die Frostschutzkerzen einiges retten zu können. Die Reben sind durch ein Vogelschutznetz abgedeckt und nach Westen hin zumindest etwas vor dem Wind geschützt, sodass die Feuer für die benötigte Lufterwärmung sorgen können, die die Triebe benötigen, um nicht zu erfrieren.

Nachts im Weinberg: Josef Tremml entzündet Frostschutzkerzen, um seine Weinstöcke vor dem Nachtfrost zu schützen. Bild: Manfred Dittenhofer

In der Nacht zum Dienstag haben die Feuer laut Tremml geholfen. Zumindest seien die Triebe nicht noch weiter geschädigt worden. Sollte es weiterhin nachts so kalt bleiben, will Tremml auch weiter mit Frostschutzkerzen arbeiten.

Hoffnung für Neuburger Wein ruht auf dem Herbst

Den bisher aufgetretenen Frostverlust an den Weinstöcken könnte dann nur noch ein langer und auch sonniger Herbst zumindest zum Teil kompensieren. Denn die Rebstöcke treiben zwar ein zweites Mal aus, benötigen dann aber für die Reifeperiode mehr Zeit.