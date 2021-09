Einfallsreiches Experiment: Bühnen-Hupferl-Abend in Wagenhofen mit drei Einaktern

Plus Drei Bühnen, drei Stücke, zeitgleich: Die Wagenhofener wagen sich nach der langen coronabedingten Pause an ein Experiment. Einige der umfangreicheren Rollen sind sogar doppelt besetzt.

Nach der durch Corona verursachten Zwangspause 2020 wollten die Wagenhofener „endlich wieder einmal Theater spielen“. Deshalb wagen sie im Sommer 2021 ein Experiment: drei Bühnen – drei Stücke – zeitgleich. Anstatt den Saal des Martinsheims wie üblich mit 160 Zuschauerinnen und Zuschauern zu füllen, spielt man vor übersichtlicher Kulisse mit nur 30. Die müssen nach jedem Stück den Platz freimachen für die nächste Gruppe, sodass an einem Abend 90 Zuschauer drei Einakter genießen können. „Bühnen-Hupferl-Abend“ nennen die Wagenhofener dieses Experiment, und es scheint geglückt zu sein.