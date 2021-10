Sturm bläst eine 16-jährige Rollerfahrerin bei Wagenhofen von der Fahrbahn

Eine junge Rollerfahrerin ist bei Wagenhofen von einer Windböe erfasst worden und gestürzt. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus.

Am Donnerstag gegen 7.30 Uhr befuhr eine 16-jährige Schülerin mit ihrem Leichtkraftrad die Staatsstraße 2046 in Richtung Wagenhofen. Kurz nach Wagenhofen wurde sie laut Polizei mit ihrem Kraftrad von einer Windböe erfasst und dadurch nach links von der Fahrbahn gedrückt.

Rollerfahrerin stürzt bei Wagenhofen und kommt ins Krankenhaus

Die Schülerin stürzte in den angrenzenden Grünstreifen und zog sich diverse Verletzungen zu. Sie kam vorsorglich ins Krankenhaus, am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. (nr)