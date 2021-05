Wagenhofen

11:37 Uhr

Theaterverein Wagenhofen startet mit "geilen Ideen" in Spielsaison 2021

Plus Die Spieler des Theatervereins Wagenhofen-Ballersdorf wollen zum normalen Leben zurück. Mit „richtig geilen Ideen“ starten sie in die Saison 2021. Was die Kreativen genau geplant haben.

Von Annemarie Meilinger

Ausgebremst von der Corona-Pandemie wurden – wie viele andere auch – die Spieler des Theatervereins Wagenhofen-Ballersdorf. Normalerweise spielt die spielfreudige Truppe im Herbst an fünf Terminen zwei Einakter. Große Originalität, tolle Ideen und raffinierte Technik hat der Gruppe im Lauf der Jahre eine große Fangemeinde eingebracht, regelmäßig ausverkaufte Aufführungen waren in den vergangenen Jahren der Lohn dafür. In den 23 Jahren ihres Bestehens hat es nur eine Saison gegeben, in der die alljährliche Theateraufführung im Martinsheim ausfallen musste.

