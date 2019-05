17:23 Uhr

Wahl-Serie: Die EU – träge, aber verlässlich

Auch Neuburger Unternehmen wie die Hoffmann Group sind von den europäischen Binnenmärkten abhängig. Was der Chef an der EU schätzt und was er kritisiert.

Von Manfred Dittenhofer

Seit 1979 findet alle fünf Jahre die Europawahl statt. Am Sonntag, 26. Mai, ist es wieder so weit. Sie denken, das Europäische Parlament mit Sitz in Straßburg ist ganz weit weg und spielt für das tägliche Leben keine Rolle? Keinesfalls. In einer Serie stellen wir unter anderem verschiedene Bereiche vor, die alle Bürger betreffen, Branchen, auf die sich das EU-Recht auswirkt und mit denen jeder in Berührung kommt. In der heutigen Folge geht es um die Firma Hoffmann.

International agierende Unternehmen sind besonders von frei zugänglichen Märkten und Zollbestimmungen abhängig. Der Trend geht gerade zurück zu nationalem Protektionismus. Die USA verschärfen ihre Handelsbedingungen. Die Briten verabschieden sich aus der EU. Und nun stehen richtungsweisende Wahlen in Europa an. Richtungsweisend auch für die Hoffmann Group aus Neuburg, die Kieselerde und Pflegeprodukte in die ganze Welt exportiert. Manfred Hoffmann aber sieht dennoch optimistisch in die Zukunft. Und hofft auf eine hohe Wahlbeteiligung.

Die Errungenschaften der EU schätzt Hoffmann nicht nur als Unternehmer. Man müsse sich mal überlegen, welche Annehmlichkeiten ein gemeinschaftliches Europa gebracht hätten, findet Hoffmann. Die offenen Grenzen würden ja nicht nur der Wirtschaft nutzen. Der Verbraucher erwarte inzwischen bestellte Produkte noch am selben Tag. Der Wegfall von Zöllen zwischen den EU-Ländern habe Zwischenlagerung und viel Bürokratie überflüssig gemacht und spare so nicht nur Zeit und Geld, sondern nütze auch der Umwelt, da weniger Transporte notwendig seien, sagt Hoffmann.

Europawahl: Neuburger Unternehmer sieht Brexit entspannt

Schaut der Neuburger auf den Brexit, ist er noch einigermaßen relaxt. „Wir haben für Großbritannien Importeure, die sich um die geänderten Bedingungen kümmern müssen.“ Europa vergleicht Hoffmann mit einem riesigen Tanker, der seine Richtung nur schwer ändert. Aber das bedeute auch Verlässlichkeit. Und selbst Gesetze, mit denen er nicht immer hundertprozentig zufrieden ist, möchte Hoffmann möglichst wenig geändert sehen. Denn solche Änderungen würden viel Zeit in Anspruch nehmen. Investitionen würden auf Eis liegen, da die Wirtschaft nicht wisse, wie sich ein Gesetz entwickeln würde. Bei den Grenzwerten einzelner Stoffe beispielsweise könne die EU ausgleichend wirken. Deutschland arbeite oft zu restriktiv und zu bürokratisch. Da fehle in Zukunft möglicherweise das englische Gegengewicht.

Dennoch ist Hoffmann, wie ein Großteil der Unternehmen, dagegen, den Briten Sonderrechte einzuräumen, auch wenn sie selbst dadurch Nachteile erleiden würden. Es bestünde die Gefahr, dass dann auch andere EU-Länder solche Rechte einforderten. Dabei versteht Hoffmann die EU durchaus als einen Hort der Kompromisse. Wer gemeinsam agieren wolle, müsse auch aufeinander zugehen und eigene Abstriche in Kauf nehmen, erklärt der Neuburger.

Europa: Keine Kompromisse bei (Aus)Bildung

Keine Kompromisse möchte Hoffmann bei der Bildung und Ausbildung eingehen. Inzwischen habe sich die deutsche Wirtschaft mit einigem Übergangsschmerz auf die universitären Abschlüsse Bachelor und Master eingestellt. Auch die duale Ausbildung sei ein Erfolgsgarant für Deutschland, den Hoffmann gerne in ganz Europa sähe, wenn nicht sogar noch weiter verbreitet.

England und die USA waren für Hoffmann immer schon schwierige Märkte. Die Briten haben eigene Autopflegehersteller. In den USA nutzt man die Neuburger Kieselerde kaum, da das Land eigene Kaolinvorkommen besitzt. Beides also Märkte, auf denen sich die Hoffmann Group eher schwer tut. Man müsse vor allem die Verbraucher überzeugen, sagt der hiesige Unternehmer. Und das sei noch wichtiger, wenn die Politik so wechselhaft agiere wie momentan in den USA.

Hoffmann wünscht sich mehr Vertrauen in die EU

Mit dem Brexit-Chaos sieht Hoffmann die Stimmen, die in anderen Ländern an einer „Austritts-Suppe köcheln“, eher verstummt. Manchen werde wohl jetzt erst klar, woran man da rührt und wie eng Verflechtungen in Europa sind.

Hoffmann wünscht sich mehr Vertrauen in die EU. Und zugleich sollte man die Institution pragmatischer und weniger emotional aufgeladen betrachten. „Man muss der EU auch mal gute Beispiele aus lokaler Ebene geben, die Brüssel dann europaweit bekannt machen kann“, sagt Hoffmann. Denn die EU ringe um Beispiele, die funktionieren. Die Wahl sieht Manfred Hoffmann ganz entspannt. Man müsse nicht immer gleich mit allen Details zufrieden sein, um zu erkennen, dass die EU im Grundsatz in Ordnung sei.

