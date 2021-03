vor 2 Min.

Wahlversammlung des CSU-Kreisverbands erstmals als "Drive-In"

Die „Drive-In-Wahl“ findet am Freitagabend, 26. März, um 19 Uhr in Schrobenhausen statt.

Plus Die CSU lässt ihre Delegierten für die Bundestagswahl auf unübliche Weise wählen - und zwar auf einem Parkplatz in Schrobenhausen. Das hat Gründe.

Stellen Sie sich vor, es ist Corona – und man muss eine Wahlversammlung für 128 Wahlberechtigte ausrichten! Was tun? Die CSU Neuburg-Schrobenhausen hat sich dafür ein Modell einfallen lassen, das sich in anderen Bereichen bestens bewährt hat: mit dem Auto vorfahren, Scheibe runterkurbeln, Wahlzettel heraus reichen, weiterfahren. Diese „Drive-In-Wahl“ findet am Freitagabend, 26. März, um 19 Uhr in Schrobenhausen statt.

„Drive-In-Wahl“ der CSU findet in Schrobenhausen statt

Matthias Enghuber ist Kreisvorsitzender der CSU. Bild: Manfred Rinke (Archiv)

Hintergrund der Aktion ist die Kreisvertreterversammlung zur Wahl der Delegierten in die Bundeswahlkreisversammlungen Ingolstadt und Freising sowie in den Landes- und Bezirksparteitag der CSU. Sie dient damit der Vorbereitung der Aufstellung von Bewerbern für die Bundestagswahl und ist aufgrund einzuhaltender Fristen und anderer wahlgesetzlicher Regelungen erforderlich, begründet CSU-Kreisvorsitzender Matthias Enghuber das Prozedere. Wahl- und Aufstellungsversammlungen von politischen Parteien seien verfassungsrechtlich geschützt und fallen unter das Bayerische Versammlungsgesetz, weshalb diese derzeit auch zulässig seien.

Um der aktuellen Corona-Situation Rechnung zu tragen, wird die CSU die Veranstaltung nun nicht wie ursprünglich geplant in der Alten Schweißerei der Firma Bauer durchführen, sondern ins Freie auf den Parkplatz der Firma Bauer verlagert. Und das sieht dann folgendermaßen aus:

Die Teilnehmer erhalten ihre Wahlunterlagen im „Drive-In-Verfahren“ direkt am Tor des Parkplatzes. Parkplatzeinweiser werden die Fahrer dann auf den kreisrund angelegten Parkplatz lenken, wo sie dann ihr Kreuzchen auf dem Wahlschein machen können. In der Mitte des Platzes wird eine Lautsprecheranlage aufgebaut sein, über die alle notwendigen Ansagen gemacht werden können. Die Delegierten bleiben während der gesamten Versammlung, die auf 30 Minuten ausgelegt ist, in ihren Fahrzeugen sitzen. Die Stimmzettel werden von den Wahlhelfern direkt an den Fahrzeugen mit einem Kescher eingesammelt.

„Drive-In-Wahl“ der CSU: Besucher sind nicht zugelassen

Die Stimmzettel werden erst nach der Versammlung ausgezählt, das Ergebnis bekommen die Delegierten per Mail. Natürlich gilt bei sämtlichen Kontakten eine FFP2-Maskenpflicht. Die Veranstaltung gilt als nicht öffentlich, Besucher sind deshalb nicht zugelassen – die wird es in Anbetracht des Verfahrens aber ohnehin nicht geben.

Schon bei der Delegiertenversammlung Ende Februar im Kolpinghaus musste sich die CSU kritischen Nachfragen stellen, ob in Zeiten von Kontaktbeschränkungen eine Online-Abstimmung nicht verantwortungsvoller gewesen wäre. Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber hat dazu seine eigene Sicht: „Extreme Kritiker der Corona-Maßnahmen, sogenannte Querdenker, unterstellen immer wieder, dass in der Zeit der Corona-Pandemie demokratische Prozesse ausgehöhlt würden und der Rechtsstaat zu leiden hätte. Eine ebenso haltlose, wie durchsichtige Parole. Aber wenn man diese Befürchtung aufnimmt, ist es doch gerade unabdingbar, dass wir unseren Beitrag dazu leisten, dass die Bundestagswahl im September planmäßig und rechtssicher durchgeführt werden kann.“ (nr/clst)

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen