„Wahnsinnsfest“ macht Weicheringer stolz

Der Krieger- und Soldatenverein beging am Wochenende sein 100. Gründungsjubiläum. Was nach der Feldmesse und der Totenehrung im Bierzelt geboten war.

Von Elena Berchermeier

Mehr als 50 Vereine folgten am Wochenende der Einladung des Krieger- und Soldatenvereins Weichering, um dessen 100-jähriges Bestehen zu feiern. Am örtlichen Festplatz wurde neben einem Zelt auch ein Altar aufgebaut; dieser stand bereits 1920 bei der Fahnenweihe an derselben Stelle zwischen zwei großen Bäumen und war auch am Sonntag wieder der Mittelpunkt der Messe.

Die Totenehrung fand am Kriegerdenkmal neben der Kirche statt, es wurde allen Gefallenen der Weltkriege gedacht. Bild: Elena Berchermeier

Gäste allen Alters versammelten sich davor, die uniformierten Vereinsmitglieder standen mit den prächtigen Fahnen rechts und links daneben. Während der Feldmesse sprach der Pfarrer über die beiden Weltkriege, Frieden in Europa, die aktuelle politische Lage in Amerika sowie in Deutschland und plädierte immer wieder für einen offenen Dialog – man müsse gemeinsam für den Frieden einstehen. Er gedachte allen, die während Kriegen oder deren katastrophalen Folgen ums Leben gekommen sind. Begleitet wurde die Messe von Blasmusik, am Ende wurde die Bayernhymne angestimmt und alle Besucher erhoben sich, um gemeinsam zu singen.

„Wahnsinnsfest“: Nach dem Kirchenzug ging es ins Festzelt

Der anschließende Kirchenzug führte zur Pfarrkirche und zum Kriegerdenkmal, wo die Totenehrung stattfand. Die Anwesenden nahmen schweigend Anteil, ein Blumenkranz wurde vor dem Denkmal niedergelegt und nach einer kurzen Ansprache ging der Zug geschlossen zurück zum Festzelt.

Bei Blasmusik und gutem Essen wurden die Ansprachen gehalten und die Ehrungen verliehen. Bild: Elena Berchermeier

In der Zwischenzeit füllte sich das Zelt, Getränke wurden ausgeschenkt und Essen wurde serviert – der Duft von Braten und Steaksemmeln zog durch die Reihen. Mit musikalischer Begleitung marschierten die Vereine nacheinander ins Zelt und schwenkten stolz ihre Fahnen. Wurde der eigene Verein angekündigt, standen die Mitglieder an den Tischen auf und jubelten. „Es sind über 50 Vereine dabei und mehr Gäste als erwartet gekommen. Es waren 550 Ehrengäste angemeldet, dazu kommen noch die Bewohner aus dem Dorf“, sagte Johann Fürholzer, der 1. Vorsitzende des Krieger- und Soldatenvereins Weichering, und musste gleich darauf wieder los. Es gab nämlich noch einiges zu tun. Nach einer mehr als sechsmonatigen Vorbereitungszeit können nach dem Jubiläumswochenende alle Beteiligten durchatmen. Die Zwischenbilanz von Schriftführer Christian Rechner Sonntagmittag: „Das Fest ist der Wahnsinn, wir sind sehr zufrieden.“

In Weichering wurden verdiente Kameraden ausgezeichnet

Nach dem Mittagessen fanden die Ehrungen statt: Johann Fürholzer, 1. Vorsitzender, erhielt sowohl das Reservisten-Verdienstkreuz Bronze als auch das BSB-Verdienstkreuz I. Klasse, Martin Volnhals, 2. Vorsitzender, bekam das BSB-Verdienstkreuz II. Klasse und Johann Lautner, ehemaliger Schriftführer, wurde das Fahnenträgerabzeichen Gold überreicht.

Während die Jubiläumsfeier am Samstagnachmittag mit dem Neubürgerempfang der Gemeinde Weichering und der Vorstellung der Vereine begann, endete sie nach dem Bierzeltbetrieb und anschließendem Barbetrieb gegen zwei Uhr nachts. Am Sonntag endete die Veranstaltung am späten Nachmittag, nachdem Erinnerungsgeschenke ausgeteilt worden waren. An beiden Tagen sorgten die Weicheringer Unterviertl-Musi und die Blaskapelle Ehekirchen für gute Stimmung im Zelt.

Bereits vor 25 Jahren fand ein Jubiläumsfest ebenfalls auf dem Weicheringer Festplatz statt. Und auch in diesem Jahr war das Fest des Krieger- und Soldatenvereins eine ehrwürdige Veranstaltung, um die Toten zu ehren und den Verein zu feiern – und gemeinsam ein Zeichen für den Frieden zu setzen.

