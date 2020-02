16.02.2020

Walter-Lang-Trio beschert Birdland denkwürdigen Abend

Für den Schweden Magnus Öström schließt sich im Neuburger Birdland ein Kreis. Vor 20 Jahren war er schon einmal im Jazzkeller, jetzt ist er wiedergekommen.

Von Tobias Böcker

Vor 20 Jahren war Magnus Öström das letzte Mal im Neuburger Birdland, damals noch ein Rising Star mit e.s.t., jenem Trio, das in den frühen 2000ern den Sound des europäischen Jazz neu definierte mit soghaftem Groove und rock-affinen Elementen. Die Schweden sorgten für weltweites Entzücken und zogen eine breite Anhängerschaft in neu zu erforschende Jazzgefilde mit sich.

Der Unfalltod des Pianisten Esbjörn Svensson 2008 setzte dem ein jähes Ende. Nicht nur Bassist Dan Berglund gelang in der Folge die Neuerfindung seiner selbst jenseits von e.s.t., auch Drummer Magnus Öström emanzipierte sich mit seinem ureigenen Sound erfolgreich von der eigenen Legende. Mit überaus gefühlvollem, vordergründig zumeist unauffällig erscheinendem Drumming setzte er nun den unwiderstehlichen Groove im Trio mit Birdland-Dauergast Walter Lang am Piano und Thomas Markusson am Bass.

Bild: Tobias Böcker

Walter Lang präsentierte seine romantische Ader im Neuburger Birdland

Walter Langs romantische Ader und Thomas Markussons melodie-selige, zugleich klangschöne Eleganz mit ihrem klaren, schlanken und präsenten Ton vereinten sich im Puls des Schlagzeugs einer idealen Symbiose eines Jazzpiano-Trios der Sonderklasse. Dass der Pianist, der neben seinem Groove-Trio ELF auch der Weltmusik frönt, im Herzensgrund der Romantik verfallen ist, sich mit der melancholischen Filmmusik Charlie Chaplins und den Seelentiefen Robert Schumanns intensiv beschäftigt hat, war in seinem nuanciert balancierten Spiel kaum zu überhören: Ungemein kultiviert, verbindlich, klar und klangvoll formte er sorgsam jeden Ton, komponierte zugängliche, bildhaft imaginative Weisen. Da sprudelte sanfte, sangliche Energie in „Branduardi“, lockten die „Kansas Skies“ im gospelnahen Blues-Walzer mit verführerischer Weite, tanzten die Geister und Elfen in der „New Moon Night“, wirbelten die Flocken im „Snow Castle“.

Dass die Impulse von e.s.t. auch in diesem Trio ihre Spuren hinterlassen haben, konnte kaum überraschen, ist der Einfluss der drei Schweden auf den Jazz der Gegenwart doch kaum zu überschätzen. So schloss sich nicht nur für Magnus Öström ein Kreis an diesem denkwürdigen Abend im Neuburger Birdland.