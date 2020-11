vor 32 Min.

Wann Videobrillen am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen zum Einsatz kommen

Auch am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen wird jetzt mit medialer Ablenkung im OP gearbeitet.

Am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen bekommen Patienten seit Kurzem bei einer Teilnarkose eine Videobrille, mit der sie sich während des Eingriffs Filme und Dokumentationen ansehen können. Diese Idee steckt dahinter.

Patienten am Kreiskrankenhaus Schrobenhausen können sich ab sofort während der Operation mit einer Videobrille ablenken. Studien verdeutlichen die entspannenden Effekte auf den Nutzer bei Eingriffen mit Teilnarkose. Schmerzmedikation kann dadurch reduziert werden.

Videobrille am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen leistet Abhilfe bei Stress

„Bei einer Operation mit Teilanästhesie bekommen es viele Menschen mit der Angst zu tun“, erklärt Dr. Markus Schmola, Chefarzt der Anästhesie. „Die vielen unbekannten optischen und akustischen Eindrücke während des Eingriffs sind oft Grund für Stress bei den Patienten.“ Um in diesen Situationen Abhilfe zu leisten, hat man sich im Kreiskrankenhaus dazu entschieden, eine spezielle Videobrille für die Betroffenen bereitzustellen. Neben der Brille selbst gehört auch ein ergonomisch angepasster Surround-Kopfhörer zum kostenlosen Angebot.

Die Idee dahinter ist einfach: Durch die Videobrille sollen Patienten, die für ihre Operation eine Teilnarkose erhalten, abgelenkt werden. Dabei können die Betroffenen ihr Programm selbst im Rahmen der OP-Vorbereitung wählen. Das Programmangebot ist groß: Neben Filmklassikern und Reisedokumentationen kann man auch Natur- und Entspannungsinhalte wählen. Für jeden Geschmack und jede Altersgruppe ist etwas dabei.

Videobrille bei Teilnarkose: Kreiskrankenhaus Schrobenhausen setzt auf Unterhaltung

„Viele unserer Patienten möchten nicht genau wissen, was während der OP geschieht. Wenn sich aber erst einmal die Angst ausgebreitet hat, hatten wir in der Vergangenheit keine andere Wahl, als ein Beruhigungsmittel zu verabreichen“, so Schmola. Doch die Medikamente haben einen Nachteil: Die Nebenwirkungen stehen nicht immer im Verhältnis zum Eingriff. Verwirrtheit und Desorientierung können nach dem Aufwachen die Folge sein.

Deshalb setzt die Anästhesie-Abteilung des (nr) statt Beruhigungspräparate. Ein deutlich reduzierter Stresslevel und somit ein verminderter Einsatz von Medikamenten sind das Ergebnis. „So unterstützen wir den Patienten dabei, seine Operation angstfrei zu überstehen, ohne dabei auf Beruhigungsmittel zurückgreifen zu müssen.“

Seit rund vier Wochen ist die Brille nun im Einsatz. Die bisherigen Rückmeldungen seien sehr positiv gewesen. (nr)

