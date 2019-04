Wann geht’s los mit dem Bau der Neuburger Donaubrücke?

Plus Seit zweieinhalb Jahren wird geplant, die Natur untersucht und der Verkehr begutachtet. Jetzt folgt der nächste Schritt.

Zweieinhalb Jahre ist es her, dass die Neuburger Bürger Ja sagten zur zweiten Donaubrücke. Doch seitdem ist nichts passiert. Oder doch? Natürlich ist hinter den Kulissen viel geschehen. Inzwischen ist ein erster großer Zwischenschritt erreicht. Die Planung der Straßen wurde an das Münchner Büro Gauff vergeben, in der nächsten Stadtratssitzung wird auch die Planung der Brücken in Auftrag gegeben. Im Juni soll dann auch ein Büro mit der Landschaftsplanung beauftragt werden.

Aber wohlgemerkt: Die Stadt ist immer noch im Planungsmodus. Vom tatsächlichen Bau sei man noch einiges entfernt, sagt Rechtsdirektor Ralf Rick. Aber das Projekt „Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke“ zu stemmen, sei eine Mammutaufgabe, die die Verwaltung an ihre Grenzen bringt. Dennoch sei man gut in der Zeit. Allein um bis hier hinzukommen, war viel Arbeit nötig. Ein Verkehrsgutachten wurde erstellt, faunistische Untersuchungen fanden statt und von der EU geforderte Wettbewerbe im Rahmen der Auftragsvergaben wurden ausgewertet.

Anfang 2023 soll mit dem Bau begonnen werden

Doch für den Bürger zu sehen ist von alldem nichts. Bis es so weit ist, werden noch einige Jahre vergehen. Gmehling ist optimistisch, dass Anfang des Jahres 2023 mit dem Bau begonnen werden kann.

Bis dahin ist noch viel zu tun. Im kommenden Jahr sollen die Vorplanungen fertig sein. Dann wird sich auch herausstellen, ob die bisherige Kostenschätzung von 62 Millionen Euro noch stimmt. „Vermutlich werden wir aber da schon wissen, dass es teurer wird“, schätzt Rick. Denn die Baupreise kennen derzeit nur eine Richtung: nach oben.

Im Anschluss kann das Planfeststellungsverfahren beginnen. Das entspricht dem Bauantrag beim normalen Hausbau, nur dass in diesem Fall für die Genehmigung nicht die Stadt, sondern die Regierung zuständig ist. Dieses Planfeststellungsverfahren dauert circa ein Jahr, schätzt Rick. Danach kann die Stadt in die konkrete Ausführung gehen, wo dann auch der Grunderwerb dazu gehört. Die Baufirmen werden beauftragt und dann kann es losgehen.

Drei Kilometer lang ist die Umfahrung

Die Neuburger müssen also noch etwas Geduld haben, bis wirklich der erste Stein der drei Kilometer langen Umfahrung gesetzt wird. Beginnen soll sie an der Kreuzung Münchener Straße mit der B16 am Kreisverkehr, zieht sich dann über die Bahnlinie, die Sudetenlandstraße und die Grünauer Straße sowie beim Klärwerk über die Donau, um dann westlich von Joshofen an die Staatsstraße anzuschließen. Laut Brenner-Gutachten wäre das die Variante, die am meisten Verkehrsentlastung für die Innenstadt bringt. Rund 21.000 Fahrzeuge fahren derzeit täglich über die Donaubrücke. Zum Vergleich: die durchschnittliche Belastung von Bundesstraßen in Oberbayern liegt bei 10.400 Kraftfahrzeugen. Über die Donaubrücke rauschen also täglich mehr als doppelt so viele Autos wie über die B16. Kein Wunder also, dass viele Neuburger eine Verkehrsentlastung herbeisehnen. „Ich werde ganz oft angesprochen, wann es denn endlich losgeht mit dem Bau der zweiten Brücke“, berichtet OB Gmehling.

Das Ziel ist es, dass die Maßnahme in den nächsten Ausbauplan für Staatsstraßen, voraussichtlich 2020, aufgenommen wird. Dann nämlich übernimmt der Freistaat die Planungen und vollendet die Baumaßnahme – auch finanziell.