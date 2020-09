08:00 Uhr

Wann im Neuburger Birdland wieder Jazz gespielt werden darf

Plus Seit dem Lockdown im März war der Jazzkeller in Neuburg geschlossen. Nun geht es wieder los – mit halb so vielen Zuschauerplätzen und einem Programm, das sich jederzeit ändern kann.

Von Claudia Stegmann

Das Programm steht – zumindest für den September. Weiter kann Manfred Rehm die Konzerte im Neuburger Jazzclub unter den gegebenen Umständen nicht verbildlich planen. Corona und die damit verbundenen Einschränkungen sind einfach unberechenbar. Doch Rehm lässt sich davon nicht aus seiner Ruhe bringen. „Die Fähigkeit der Improvisation ist im Jazz üblich“, sagt er und meint damit, dass Stand heute nicht klar ist, ob im Laufe der Saison auch wirklich alle gebuchten Musiker ins Land einreisen dürfen.

Musik in Neuburg: Die Jazz-Künstler im Birdland sind international

Die kommen nämlich aus der ganzen Welt nach Neuburg. Was in normalen Zeiten selbstverständlich ist, wird während einer Pandemie zum Drahtseilakt. Noch dürfen Menschen aus Risikogebieten nach Deutschland einreisen, wenn sie sich nach einem Coronatest am Flughafen bis zum Bekanntwerden ihres Ergebnisses in Quarantäne begeben. Doch die Bestimmungen können sich jederzeit ändern – und dann dürfen die Jazzmusiker aus Barcelona, Paris, London oder Brüssel nicht ins Land.

Manfred Rehm ist auf diesen Fall vorbereitet. Für alle fraglichen Konzerte habe er Ersatzbands aus Deutschland oder anderen unbelasteten Ländern an der Hand, sagt Rehm. Bis zum Ende des Jahres würden also alle Konzerttermine stattfinden.

Bevor das Birdland allerdings öffnen durfte, musste das Landratsamt das Hygienekonzept genehmigen. 50 Zuhörer dürfen in den Apothekenkeller – nur halb so viel wie üblich. Die vor 30 Jahren eingebaute Lüftungsanlage, bei der nicht am Geld gespart wurde, hat sich in diesem Zusammenhang als Segen erwiesen.





Denn diese reinigt nicht nur die Luft, sondern tauscht sie alle elf Minuten komplett aus. Das hat eine Messung ergeben. Die leistungsstarke Anlage ist den Kettenrauchern geschuldet, die damals den Jazzclub noch eingenebelt haben. Geraucht wird im Birdland schon lange nicht mehr. Jetzt erfüllt die Lüftungsanlage andere Zwecke. „Das ist ein Luxus, den die wenigsten haben“, sagt Rehm.

Birdland Neuburg: Die Konzerte beginnen am 11. September

Die Konzerte, die am 11. September beginnen, sind teilweise schon gut gebucht, der Auftritt von Albie Donnelly’s Supercharge im Audi Forum ist sogar schon ausverkauft. Manfred Rehm hat die Reservierungen unter Vorbehalt entgegengenommen. Die Daten (Name und Mailadresse), die bei der Vorbestellung übermittelt werden, nutzt Rehm gleich für die Kontaktnachverfolgung. Nur wer sich an der Abendkasse eine Eintrittskarte holt, muss seine Daten hinterlassen.

