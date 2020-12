06:00 Uhr

Wann kommt der neue Lidl am Neuburger Südpark?

Plus Der Discounter Lidl will am Neuburger Südpark in einen großen Neubau umziehen. Doch noch sind einige Punkte zu klären. Mitglieder des Bauausschusses sehen die Lidl-Anträge kritisch.

Von Andreas Schopf

Neuburg soll am Südpark einen neuen Lebensmittelmarkt bekommen. Die Pläne von Lidl gibt es schon seit Jahren – und ebenso lange beschäftigt das Vorhaben die Stadt. Der Discounter möchte aus dem bestehenden Gebäude im Südpark nur wenige Meter weiter, in einen Neubau direkt an der B16, umziehen. Für das Projekt besteht bereits eine gültige Baugenehmigung. Doch immer noch sind einige Punkte zu klären. Lidl will mehr Verkaufsfläche als bisher zugestanden. Dafür sollen die Grünfläche sowie die Zahl der Fahrradstellplätze reduziert werden. Doch die Mitglieder des Bauausschusses sehen die Anträge des Discounters zum Teil kritisch.

Neuburg: Lidl will am Südpark in einen Neubau ziehen

Das Thema kam in der jüngsten Sitzung des Gremiums erneut auf den Tisch. Lidl will statt der zulässigen 800 Quadratmeter nun 1380 Quadratmeter Verkaufsfläche. Ein Antrag, der Komplikationen mit sich bringen könnte. Der Ausschuss ist dem Bauwerber in diesem Punkt bereits entgegengekommen. Das Gremium stimmte einer Bauvoranfrage für 1200 Quadratmeter zu, unter der Voraussetzung, dass das bestehende Lidl-Gebäude nicht mehr als Lebensmittelmarkt genutzt wird.

Eine nochmalige Erweiterung des geplanten Neubaus ist nicht ohne weiteres möglich. „Aus unserer Sicht wird dies kritisch gesehen“, sagte Anna Leinfelder von der Bauverwaltung. Hintergrund: Um ein solches Vorhaben rechtlich auf sichere Beine zu stellen, müsste die Stadt das bestehende „Gewerbegebiet Feldkirchen“ in ein Sondergebiet „großflächiger Einzelhandel“ ändern. Für die Verwaltung würde dies einen großen bürokratischen Mehraufwand mit sich bringen. „Die goldene Lösung, mit der alle zufrieden sind, ist schwierig“, fasste Leinfelder zusammen.

Zahl der Fahrrad-Stellplätze soll reduziert werden

Teil der folgenden Diskussion im Gremium waren auch weitere Anträge von Lidl. Geht es nach dem Discounter, sollen sowohl der fünf Meter breite Grünstreifen als auch der Pflanzenflächenanteil von 20 auf 18 Prozent reduziert werden. Laut Leinfelder könne man diesem Wunsch zustimmen, solange das Dach des neuen Marktes begrünt wird. Außerdem möchte der Supermarkt Fahrradfahrern statt 44 nur noch zwölf Stellplätze zur Verfügung stellen.

Alfred Hornung (CSU) will nicht, dass sich die Stadt vom Lebensmittel-Riesen unter Druck setzen lässt. „Wenn der Bauwerber etwas haben möchte, muss er die Zeit mitbringen, dass es auch für die Stadt passt.“ Dem Antrag könne man deshalb nur zustimmen, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind. Bernhard Pfahler (FW) ist der Meinung, dass man der beantragten, größeren Fläche zustimmen könnte, sofern sie erforderlich ist. Eine Grünfläche sei allerdings deutlich wertvoller, wenn sie nicht auf dem Dach angelegt ist, so Pfahler. Auch die Reduzierung der Stellplätze für Radler sieht er kritisch. Gerade im Sommer werde dieser Platz gebraucht. „Wir müssen mehr für Radfahrer tun und sollten darauf pochen, dass es bei den 44 Plätzen bleibt.“

Vorhaben würde Kapazitäten der Verwaltung binden

Auf Nachfrage von Norbert Mages (Grüne) äußerte sich Stadtbaumeister Dieter Reichstein zum Vorhaben. Sollte man Lidl entgegenkommen wollen und das Areal als Sondergebiet ausweisen, würden dadurch personelle Kapazitäten gebunden werden, gab Reichstein zu bedenken. „Wir haben noch jede Menge andere Projekte, die in den Hintergrund treten würden.“ Diesen Planungsaufwand sieht der Zweite Bürgermeister Johann Habermeyer (FW) ebenfalls kritisch. „Wir verbrauchen Ressourcen, die uns an anderer Stelle fehlen.“ Der Bauausschuss entschied schließlich einstimmig, den Bauantrag zurückzustellen und sich nochmals mit Lidl abzustimmen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen