17:44 Uhr

War die Mathe-Abiturprüfung zu schwer?

Tausende Schüler protestieren gegen die Prüfung. Das sagen die beiden Gymnasialleiter des Landkreises.

Von Fabian Kluge

Mathematik – wenn manche das Wort nur lesen, verknoten sämtliche Hirnstränge. Nun ist das Schulfach wieder einmal in aller Munde. Am vergangenen Freitag stand für zahlreiche Abiturienten die Matheprüfung an und diese war viel zu schwer – sagen zumindest Tausende bayerische Schüler, die gleich am Wochenende eine Online-Petition ins Leben gerufen haben. Darin fordern sie eine Anpassung des Bewertungsschlüssels.

Die Leiter der beiden Gymnasien im Landkreis können den Protest nicht nachvollziehen. „Nach Einschätzung der Lehrkräfte waren die Aufgaben machbar“, sagt beispielsweise Peter Seyberth, Leiter des Neuburger Descartes-Gymnasiums. Sein Kollege in Schrobenhausen, Markus Köhler, pflichtet ihm bei: „Ich habe selbst Mathe studiert. Vom mathematischen Aspekt waren die Aufgaben wie in den vergangenen Jahren. Daher kann ich die Aufregung nicht nachvollziehen.“ Kritik wurde unter anderem deshalb laut, weil die Fragestellungen sehr viel Text beinhalteten. Doch auch das sei nichts Neues, betont Köhler: „Die Aufgaben sind zunehmend kontextualisiert, aber unsere Lehrkräfte verwirklichen das in Schulaufgaben schon seit Jahren.“ Für Seyberth lag die Schwierigkeit darin, „die Aufgaben aus dem Text zu schälen“.

Mathe-Abi: Keine Beschwerden in Neuburg und Schrobenhausen

Einen weiteren Kritikpunkt, dass die Schüler eklatant länger für die Prüfungen gebraucht hätten, entkräftet Köhler ebenfalls: „Ich hatte am Freitag selbst Aufsicht in den letzten Minuten und alle Prüflinge wurden pünktlich fertig.“ Auch an den vorläufigen Korrekturergebnissen sei nichts auffällig. „Die Schnitte sind auf dem Niveau der Schulaufgaben“, sagt Köhler. Weder beim Schrobenhausener Schulchef noch bei seinem Neuburger Amtskollegen seien seit Freitag Beschwerden von Schülern oder Eltern eingegangen. Ob letztlich der Bewertungsschlüssel angepasst wird, liegt in der Macht des Kultusministeriums.

Themen Folgen