vor 47 Min.

Warnstreik erreicht das Klinikum

Gewerkschaft Verdi ruft Beschäftigte auf, Arbeit niederzulegen

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst gehen weiter. In Ingolstadt wird neben Stadtverwaltung und Stadtwerken jetzt auch das Klinikum bestreikt.

Die Gewerkschaft Verdi ruft am kommenden Montag, 19. Oktober, zu einem 24-Stunden-Warnstreik auch im Gesundheits- und Sozialwesen in Ingolstadt und der Region auf. Nach ergebnislosen zwei Verhandlungsrunden des öffentlichen Dienstes machen die Beschäftigten im Klinikum Ingolstadt, Kliniken Naturpark Altmühltal und der Lebenshilfe Region 10 deutlich, dass der beschworenen Wertschätzung während der Pandemie nunmehr auch Taten folgen müssen, heißt es von Gewerkschaftsseite.

„Die Geschäftsführung will den Beschäftigten das Streikrecht nehmen und gefährdet damit gleichzeitig das Patientenwohl“, sagt Gewerkschaftssekretärin Arina Wolf. Dabei werde am Klinikum Ingolstadt seit Jahren in Unterbesetzung gearbeitet. „Der Rubel muss rollen, ohne Rücksicht auf die Beschäftigten. Nicht der Streik gefährdet die Patienten, sondern der Normalzustand“, erklärt Wolf.

Unterstützt werden die Beschäftigten des Klinikums auch durch einen Solidaritätsstreik der Beschäftigten der klinikumseigenen Servicegesellschaft. Geplant ist am Montag, ab 6 Uhr, ein Streikposten am Klinikum, um 11 Uhr findet eine Kundgebung auf dem Paradeplatz statt.

Auch Stadtverwaltung und Stadtwerke betroffen

Verdi hat auch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei der Stadtverwaltung Ingolstadt für kommenden Montag zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Nicht bekannt sei, so heißt es aus dem Ingolstädter Rathaus, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter diesem Aufruf Folge leisten werden und wie lange es zu Arbeitsniederlegungen kommen wird. Daher kann derzeit auch noch nicht abgeschätzt werden, welche Auswirkungen der Warnstreik auf den Dienstbetrieb haben wird. Vorsorglich sei aber darauf hingewiesen, dass es eventuell zu Einschränkungen in der Sachbearbeitung in den Rathäusern führen kann.

Auch die Stadtwerke sind vom Warnstreik am Montag betroffen. Das Kundencenter in der Ringlerstraße bleibt deshalb geschlossen und auch die SWI-Servicenummer 0800/8000 230 ist nicht erreichbar. Das Kundencenter in der Mauthstraße ist dagegen zu den gewohnten Zeiten geöffnet, ebenso ist die Störungshotline der Stadtwerke unter 0841/804222 rund um die Uhr erreichbar. (nr)

