Warum Bienen so wichtig sind

Solche historischen Bienenstöcke zeigen Josef Kaufmann (rechts), Vorsitzender des Bezirks-Bienenzuchtvereins Ingolstadt, und Konrad Bauer (links), zweiter Vorsitzender, in dem Bienenmuseum, das auch am Wochenende den Besuchern offen steht.

Den Bezirks-Bienenzuchtverein Ingolstadt gibt es nun seit 150 Jahren. Er hat 311 Menschen als Mitglieder und unzählige Bienchen. Wie fleißig die sind, wissen die wenigsten.

Von Manfred Dittenhofer

Fleißig sind sie, die Bienen. Nicht umsonst gibt es besagtes Sprichwort. Denn die emsigen gelb-schwarzen Flieger sammeln unermüdlich Nektar und arbeiten Tag und Nacht für ihren Nachwuchs und das gesamte Bienenvolk. Vor 150 Jahren hat sich in Ingolstadt der erste Bienenzuchtverein im Bezirk Oberbayern gegründet. Heute hat der Verein 311 Menschen als Mitglieder und unzählige Bienen. Am Samstag und Sonntag wird deshalb im Vereinsheim im Schrebergartenareal Mooshäusl in Ingolstadt zwei Tage lang gefeiert. Und alle sind eingeladen.

Aus wie vielen Bienen besteht ein ganzes Volk?

Wussten Sie, dass ein Bienenvolk um eine Königin im Sommer aus 40000 bis 50000 Bienen besteht? Und dass nur etwa 2000 bis 3000 dieser Bienen den Nektar einsammeln? Oder Sie möchten einmal eine Bienenkönigin live erleben? Alles möglich bei den beiden Tagen des Jubiläumsfestes der Imker in Ingolstadt.

Josef Kaufmann ist seit 1989 Mitglied im Bienenzuchtverein. Der erste Vorsitzende des Vereins und Imker aus Buxheim hat rund 100 Völker, die für ihn Honig produzieren. Wie so viele seiner Imkerkollegen hat er die Imkerei vom Großvater übernommen. „In unseren besten Jahren hatten wir bis zu 230 Bienenvölker.“

Ein Bienenvolk schafft 40 bis 50 Kilogramm Honig pro Saison

Da kann sein Stellvertreter im Vereinsvorstand nicht mithalten. Konrad Bauer hat „nur“ 15 Völker. Was die Zahlen darstellen, fasst Kaufmann mit einem Lachen zusammen: „Ich bin wohl der größte Arbeitgeber in der Region.“ Stimmt, denn rund 450000 „Mitarbeiter“ bringt so schnell niemand zusammen. Und wie fleißig sie sind. Mit einem Bienenvolk lassen sich pro Saison 40 bis 50 Kilogramm Honig erzeugen. Für ein Kilogramm Honig müssen die Bienen etwa 7,5 Millionen Rapsblüten oder rund zwei Millionen Akazienblüten anfliegen. Und gerade beim Raps erwischten die Bienen heuer ein ganz schlechtes Jahr, wie Kaufmann erzählt. Zu wenig Wasser in der Blütezeit ließ zu wenig Nektar entstehen. Dennoch ist das Jubiläumsjahr des Bienenzüchtervereins nicht schlecht verlaufen. Die Linden- und die Robinienblüte hat den Ertrag gerettet.

Zu wenig blühende Flächen, zu viel Monokultur

Fragt man Kaufmann und Bauer nach dem Befinden ihrer Bienen, zeigen sich die beiden Imker nicht gerade glücklich. Zu wenig blühende Flächen und zu viel Monokultur bemängeln sie. „Wenn ein Mensch tagein tagaus nur Leberkäse ist, dann ist das auch nicht gesund.“ Die Monokultur schadet den Bienen – nur noch Raps, Mais und Kartoffeln auf den Feldern. Und die Hitze ist auch für die Bienen schlecht. „Sie versuchen, 36 Grad in ihrem Bienenstock zu halten. Bei dieser Hitze muss ein Großteil des Volkes Frischluft in den Stock fächeln.“

Ohne Bienen gibt es kaum Befruchtung, erklärt Kaufmann. Denn die Bienen seien die wichtigsten Blütengäste und leisteten rund 80 Prozent der Bestäubungsarbeit. Wie wichtig sie sind und wie gesund der Honig, das erkennen mehr und mehr Menschen.

Der Bienenzuchtverein muss sich um Nachwuchs nicht sorgen. Im Jubiläumsjahr haben 18 Probeimker, darunter die Hälfte Frauen, ihre Arbeit mit einem Bienenstock aufgenommen. Das Bienenvolk können sie für zwei Jahre leasen, bevor sie sich eigene Völker zulegen. Mit dabei ist die Nutzung der Kästen und der Honigschleudern. Begleitet wird jeder Anfänger von einem Imkerpaten.

Es gibt auch ein eigenes Honig-Kochbuch

Und was sich aus Honig alles machen lässt, das hat der Verein zur Geburtstagsfeier in einem Kochbuch zusammengefasst. Das gibt es am Wochenende im Schrebergartenareal Mooshäusl. Daneben ist an beiden Tagen bis in den Abend hinein Unterhaltung für Groß und Klein geboten.

Professor Matthias Kunth spricht zum Thema „Honig als Medizin“ und vom Leiter des Instituts für Bienenkunde und Imkerei in Veitshöchheim, Stefan Berg, erfährt man mehr über Bienenzucht und Imkerei. Das gesamte Festprogramm ist auf der Website des Vereins nachzulesen.

Am Samstag beginnt die Jubiläumsfeier um 14 Uhr, am Sonntag bereits um 8 Uhr mit Weckruf und Festgottesdienst am Lehrbienenstand.

