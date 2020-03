Warum Ehekirchens Radler Geduld brauchen

Plus Die Radwege nach Klingsmoos und Buch und von Nähermittenhausen nach Hollenbach kommen frühestens 2021. Welche anderen Themen die Gemüter erhitzen.

Der Sitzungssaal im Ehekirchener Rathaus war gut besucht am Dienstagabend. Die Stühle reichten gar nicht aus – so groß war das Interesse der Bürger an der Sitzung des Gemeinderats. „Wer macht den Radweg ?“, stand auf einem Schild, das ein Mann in die Höhe hielt, und: „Bitte Radweg nach Klingsmoos für Alte und Kinder und alle!“ Um drei verschiedene Radwege ging es an diesem Abend: von Ehekirchen nach Buch, von Ehekirchen nach Klingsmoos und von Nähermittenhausen nach Hollenbach. Bevor sie gebaut werden können, muss allerdings noch einiges getan werden.

Bei allen Radwegen stehen die Chancen gut, dass die Gemeinde Geld vom Freistaat erhält, sagte Bürgermeister Günter Gamisch. Doch es gilt: Die Gemeinde muss über 100 Prozent der benötigten Fläche verfügen – nur dann übernimmt der Freistaat 100 Prozent der Baukosten. Daran sei in der Vergangenheit insbesondere der Radweg nach Klingsmoos gescheitert, so Bürgermeister Gamisch. Ein Eigentümer habe sich quergestellt und stelle auch jetzt noch Forderungen, die man wahrscheinlich nicht erfüllen könne. Der Gemeinderat hat deshalb für diesen Radweg entschieden, sowohl am Flurneuordnungsverfahren festzuhalten als auch gleichzeitig weiterhin zu versuchen, die Flächen zu erwerben.

Radwege in Ehekichen: Wie es nun weitergeht

Was die anderen beiden Radwegen betrifft, wurde Folgendes beschlossen: Die Gemeinde kontaktiert ein Planungsbüro. Dieses Ingenieurbüro legt die genaue Trasse für den Radweg fest. Basierend auf dem Grunderwerbsplan geht der Bürgermeister auf die betroffenen Eigentümer zu. Dann muss die Gemeinde sich noch mit dem Staatlichen Bauamt abstimmen. Gamisch hofft, dass die Planungen und der Grunderwerb noch 2020 abgeschlossen sein werden und die Radwege 2021 realisiert werden können. Außerdem will Gamisch mit der Gemeinde Oberhausen Kontakt aufnehmen, um zu klären, ob der Radweg von Hollenbach nach Nähermittenhausen bis Sinning fortgeführt werden könne. Für den bereits bestehenden Radweg von Ehekirchen nach Rohrenfels entschied der Gemeinderat, die Risse im Langen Weiher im Laufe des Jahres zu vergießen.

Der Sitzungssaal im Rathaus war aber nicht nur wegen der Radwege so gut gefüllt. Auf der Tagesordnung stand außerdem ein Antrag der ÖDP , den 5G-Ausbau im Ort zu stoppen. Der Bürgermeister verlas den Antrag : Die ÖDP wünscht sich, dass die Gemeinde 5G-frei bleibt, weil die Auswirkungen von 5G auf die Gesundheit noch nicht ausreichend untersucht seien. Die Antragssteller betonten, dass sie keine Technikgegner seien. Die Gemeinderäte fassten mit einer Gegenstimme den Beschluss – nach dem Vorbild Bad Wiessee –, dass man dem ungeprüften 5G-Ausbau kritisch gegenüber stehe. Die Gemeinde verpflichtet sich dazu, jedes Vorhaben von Kommunikationsunternehmen, das auf den Ausbau des 5G-Netzes abzielt, öffentlich zu diskutieren. Ein flächendeckender LTE-Ausbau sei viel wichtiger, fügten die Gemeinderäte hinzu.

Kanalsystem in Ehekirchen: Diese Alternativen gibt es

Die Gemüter der Gemeinderäte erregte am Dienstag vor allem dieses Thema: die Anbindung des neuen Baugebiets „Am hohen Weg“ in Schönesberg an die Kläranlage Ehekirchen. In diesem Baugebiet, das an der Neuburger Straße liegt, sollen 280 Menschen auf einer befestigten Fläche von circa 2,1 Hektar wohnen. Bislang wohnen in Schönesberg ungefähr 250 Personen. Die Einwohnerzahl würde also deutlich steigen. Einige Gemeinderäte befürchten nun, dass das Kanalsystem des immer wieder von Überschwemmungen gebeutelten Schönesberg überlastet werden könnte. Cosima Engelke vom Ingenieurbüro Steinbacher-Consult stellte den Gemeinderäten deshalb verschiedene Anschlussvarianten vor. Die zentrale Fragestellung dabei: Wohin mit dem Schmutz- und Regenwasser?

Die billigste Möglichkeit für geschätzte rund 800.000 Euro sei es, das Baugebiet an die bestehende Kanalisation anzuschließen beziehungsweise zukünftig an den „Hauptstrang Süd“, sagte die Expertin. So könne man die Leitungswege gering halten und die Gesamtsituation im Raiffeisenweg verbessern. Variante zwei wäre eine separate Ableitung des Misch- und Schmutzwassers zur Kläranlage, wobei alle Entlastungsbauwerke des bestehenden Systems umgangen werden. Dies ist mit Kosten von 1,4 Millionen Euro die teuerste Variante, bei der 4,4 Kilometer neue Druckleitungen und zwei neue Pumpwerke gebaut werden müssten, so Engelke. Die Überflutungsgefahr im Raiffeisenwerk bleibe unverändert. Die dritte Alternative, die die Expertin vorschlug, wäre eine separate Ableitung nach Westen über 700 Meter für circa 1,1 Millionen Euro. Hier würde laut Engelke die Belastung für die bestehenden Kanäle minimiert und es wären keine zusätzlichen Pumpwerke erforderlich. Einige Gemeinderäte, vor allem Paul Strixner und Sofia Käfer , zweifelten die Pläne und Berechnungen der Expertin an. Sie sagten, die Situation gestalte sich in der Realität ganz anders. Käfer , die selbst in Schönesberg wohnt, befürchtet, in Zukunft „abzusaufen“, je nachdem für welche Lösung sich die Gemeinde ausspreche. Die Gemeinderäte wollten am Dienstag noch keine Entscheidung treffen und forderten stattdessen, dass das Ingenieurbüro die Kosten für sogenannte Freispiegelkanäle berechnen solle. In diesen Kanälen kann das Wasser ohne Pumpwerke, allein durch die Schwerkraft, vom Anfangs- zum Endpunkt laufen. Erst dann soll ein Entschluss gefasst werden.