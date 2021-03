18:30 Uhr

Warum Menschen in Hütting bald tierische Nachbarn bekommen könnten

In Hütting soll ein Kuhstall in unmittelbarer Nähe zu neuen Bauplätzen entstehen.

Bauplätze oder Landwirtschaft – das war die Frage in Hütting. Nun soll beides möglich sein. Außerdem genehmigt das Gremium die Pläne für eine neue Turnhalle.

Von Manfred Dittenhofer

Bauplätze sind begehrt. Und im Rennertshofener Ortsteil Hütting ist Bauland besonders rar. Der Ort liegt im Landschaftsschutzgebiet „Wellheimer Donautrockental“ und damit ist die Erschließung neuer Baugrundstücke besonders eingeschränkt. Welch Gelegenheit also, als die Gemeinde die Möglichkeit sah, auf einem eigenen Grundstück, mit einer Größe von über 8200 Quadratmetern, acht bis neun Bauplätze auszuweisen. Allerdings standen diesem Ansinnen die Expansionspläne eines ortsansässigen Landwirts im Wege, der in direkter Nachbarschaft einen Kuhstall errichten möchte. Wohnbebauung neben Landwirtschaft? Selbst in einem Dorf sind die Hürden hierfür inzwischen hoch.

Deshalb hat die Gemeinde Rennertshofen eine Geruchsemissionsprognose in Auftrag gegeben. Schließlich wollten vor allem die Freien Wähler, die SPD und die OPR im Marktgemeinderat dem Landwirt keine Steine in seinen Expansionsweg legen. Herauszufinden war deshalb, wie sehr der geplante Kuhstall den möglichen neuen Nachbarn stinken könnte. Berechnet wird dies anhand von Vergleichswerten. Dabei müssen gewisse Geruchsbelästigungen hingenommen werden. Diese werden auf Jahresstunden hochgerechnet und dürfen eine bestimmte Stundenzahl im Jahresmittel nicht überschreiten.

Rennertshofen: Ergebnis des Gutachtens überrascht Experten

Vom Ergebnis des Gutachtens war sogar der Gutachter des Büros Müller-BBM überrascht. Denn was ganz selten möglich ist, könnte in Hütting klappen: Das Baugebiet und die Erweiterung des landwirtschaftlichen Betriebes gemeinsam zu realisieren. Denn die zu erwartende Geruchsbelästigung liegt laut Berechnung unter den vorgegebenen Grenzwerten.

Mit diesem Ergebnis machte der Gemeinderat den Weg frei zur Aufstellung zweier Bebauungspläne – einmal für das Neubaugebiet „Rabenfels“, das am Ortsausgang nördlich der Staatsstraße in Richtung Wellheim liegen wird. Und dann auch gleich für die Fläche südlich der Staatsstraße, auf der der neue Kuhstall errichtet werden soll. Damit dies alles problemlos möglich wird, plant die Gemeinde einen Pufferstreifen entlang der Staatsstraße. Außerdem rückt der Kuhstall etwas weiter nach Süden.

Gemeinderat Rennertshofen gibt grünes Licht für Turnhalle

Der Bauausschuss hatte sich bereits vor einer Woche ausführlich mit der Planung der neuen Schulturnhalle für Rennertshofen beschäftigt. Am Dienstagabend stimmte nun auch der Gemeinderat dem Plan von Architekt Klemens Herrle zu. Wie vom Bauausschuss bereits angeregt, wird eine etwa 80 Quadratmeter große Ausgabeküche entstehen, um die Halle in Zweitfunktion auch als Veranstaltungsraum nutzen zu können.

So könnte die neue Schulturnhalle in Rennertshofen aussehen. Mitglieder des Rennertshofener Bauausschusses begutachten das Modell. Bild: Manfred Dittenhofer

Das Gremium diskutierte am Dienstag den Einbau einer Zisterne, in der das Regenwasser vom Hallendach aufgefangen und zum gießen der Grünflächen verwendet werden könnte. Die Entscheidung darüber wurde allerdings noch einmal zurückgestellt, da Gemeinderat Johann Muschler die Möglichkeit eines Brunnens in die Diskussion einbrachte. Das Bauamt wird nun beide Varianten prüfen. Die Gemeinderäte Alexander Weigl und Thomas Hager sprachen sich bereits am Dienstagabend für die nachhaltige Nutzung des Regenwassers aus. Falls die Entscheidung in Richtung Zisterne fallen sollte, wird über deren Größe entschieden. Die Verwaltung stellt 30 oder 50 Kubikmeter Fassungsvermögen zur Wahl und schätzt die Kosten dafür grob zwischen 45.000 und 55.000 Euro.

Rennertshofen: Sanierung der Glocken wird bezuschusst

Sowohl in der Antonius-Kapelle in Altstetten als auch in der Pfarrkirche St. Mauritius in Emskeim müssen die Glockenanlagen saniert werden. In Altstetten werden die Kosten auf rund 8000 Euro, in Emskeim auf etwa 14000 Euro geschätzt. Die Gemeinde unterstützt beide Vorhaben mit Zuschüssen in Höhe von zehn Prozent der zu erwartenden Kosten.

Die Pandemie ließ in Rennertshofen zum Jahresende keine Bürgerversammlungen zu. Nun will die Gemeinde den dabei geplanten Vortrag von Bürgermeister Georg Hirschbeck nicht nur im Mitteilungsblatt veröffentlichen. Auch auf der Website der Marktgemeinde soll der Beitrag abrufbar sein.

