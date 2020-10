14:18 Uhr

Warum Neuburger Stadtratssitzungen online nicht möglich sind

Plus Allen voran Florian Herold stellte den Antrag, Online-Stadtratssitzungen in Neuburg möglich zu machen. Warum das für ihn ein privates Dilemma ist.

Von Gloria Geissler

Coronabedingt werden derzeit viele Treffen, Sitzungen und Veranstaltungen ins Internet verlegt. Einige Stadträte würden gerne auch die Sitzungen des Neuburger Stadtrats sowie der diversen Ausschüsse online übertragen haben. Wie reagierten andere Politiker darauf?

Allen voran Florian Herold (FW) stellte deswegen den Antrag, dies in Neuburg möglich zu machen. Ihm geht es aber in erster Linie nicht um Vorsichtsmaßnahmen wegen Covid-19, sondern um den Kinopalast, wie er sagte. Diesen nämlich führt Stadtrat Roland Harsch (FW) mit Florian Herold als Mitarbeiter. Während sich die beiden Parteikollegen die Ausschussarbeit recht gut aufteilen konnte, sollten sie als gewählte Vertreter des Volkes bei Stadtratssitzungen eigentlich beide zugegen sein, was aber geschäftsbedingt nur schwer möglich sei. Auch einen Quarantänefall für beide, wie jüngst nach einer Sitzung des Partnerschaftsausschusses der Fall, wäre schwierig für die Führung des Kinopalasts.

Stadtrat in Neuburg: Online darf in Sitzungen nicht mitberaten werden

Doch das Kommunalrecht lässt Online-Sitzungen für Stadtrat und Ausschüsse nicht zu, wie Rechtsdirektor Ralf Rick erklärt. Die Beschlussfassung sei nur durch körperliche Anwesenheit möglich. Wenn online mitberaten und abgestimmt wird, wären die Beschlüsse nach heutigem Recht rechtswidrig. Eventuell wird an der Rechtslage coronabedingt geschraubt, meint Rick. Neuburg könne im Alleingang daran aber nichts ändern. Das entscheide allein der Gesetzgeber.

Die Sitzungen der Stadträte finden unter Einhaltung strengster Hygienemaßnahmen derzeit im Kolpinghaus statt – mit größtmöglichem Abstand, Maskenpflicht auch am Platz und regelmäßigem Lüften.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen