Warum aus dem Neuburger Mix-Markt der Schwalbanger-Markt wurde

Plus Am Schwalbanger gibt es einen neuen Supermarkt - zumindest dem Namen nach. Aus dem Mix-Markt wurde der Schwalbanger-Markt. Was dahinter steckt und was sich geändert hat.

Von Andreas Schopf

Am Schwalbanger gibt es einen neuen Supermarkt – zumindest dem Namen nach. Aus dem ehemaligen Mix-Markt ist der Schwalbanger-Markt geworden. Was steckt dahinter - und was hat sich für Kunden geändert?

Neuburg: Aus dem Mix-Markt wurde der Schwalbanger-Markt

Wie Inhaber Stefan Jusupov erklärt, hat er sich als Franchisenehmer vom Mix-Markt getrennt, eine Kette, die vor allem für osteuropäische Produkte steht. „Design und Firmenstruktur waren nicht meins“, sagt Jusupov. Er hat seinen Markt zuletzt sechs Wochen lang umgebaut. Die Wände sind neu verputzt und gestrichen, die Decke modernisiert, und auch Regale und Kühlschränke sind ausgetauscht. „Bis auf den Boden ist eigentlich alles neu gemacht“, so Jusupov. Seit einer Woche hat der Supermarkt wieder geöffnet.

Für Kunden hat sich nach dem Umbau, außer dem neuen Design, wenig verändert. Inhaber Jusupov bezieht laut eigener Aussage seine Ware weiterhin von der Mix-Markt-Kette. Neben Obst, Gemüse, Frischfleisch und -fisch, Tiefkühlprodukten sowie Lebensmitteln für den täglichen Bedarf gibt es russische, polnische und rumänische Artikel. Nach der Umgestaltung neu hinzugekommen sind türkische und arabische Artikel, berichtet Jusupov. Er sagt, dass sein Sortiment nicht auf eine spezielle Kundengruppe abzielt.

Einkaufen in Neuburg: Schwalbanger-Markt "sehr wichtiger" Nahversorger

Sein Vater hat den Markt im ehemaligen Ärztehaus Am Schwalbanger vor etwa zwölf Jahren gegründet. Seit drei Jahren führt Jusupov das Geschäft. Zwischenzeitlich, zwischen 2013 und 2019, war das Geschäft der einzige Nahversorger im Stadtteilzentrum.

Auch heute noch übernimmt der Markt eine bedeutende Rolle. „Er ist sehr wichtig“, betont Marek Hajduczek, einer der zuständigen Stadtteilmanager. Rund herum gibt es dichte Wohnbebauung. Gerade für ältere Menschen, die kein Auto haben und nur noch eingeschränkt mobil sind, sei der Markt vor der Haustüre „ein riesen Vorteil“, sagt Hajduczek.

