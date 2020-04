Warum das Neuburger Stadtmarketing bald liefert

Plus Die Corona-Pandemie ist dafür verantwortlich, dass die meisten Geschäfte in Neuburg geschlossen haben. Deren Inhaber können nun auf einen neuen Dienst zurückgreifen.

Das Blumenhandwerk hat sich angemeldet, Spielwaren Habermeyer auch. Und Bäckereien und Friseurläden. Sie alle sind interessiert an einem neuen Projekt des Neuburger Stadtmarketings – dem Lieferservice, den der Verein zumindest vorübergehend bis zum Ende der Ausgangsbeschränkung anbietet. Was heißt das nun genau?

Ab 6. April bietet das Stadtmarketing in Neuburg seinen Lieferdienst an

Inhaber von Ladengeschäften, die wegen der grassierenden Corona-Pandemie derzeit nicht öffnen dürfen, können den Service grundsätzlich in Anspruch nehmen. Von 6. bis einschließlich 17. April bringt das Team des Stadtmarketings dann immer montags bis freitags von 14 bis 16 Uhr die Waren vom Geschäft auf direktem Weg zum Kunden. Voraussetzung dafür ist die Vorankündigung.

Wie der Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet erklärt, sei die Idee dafür gereift. „Wir überlegen schon lange, wie wir das umsetzen wollen“, sagt er. Der Verein hatte zuletzt mehrere Bausteine geplant und umgesetzt, um die Geschäftswelt vor Ort in der Krise zu unterstützen: Ein Online-Shop zum Beispiel, über den Neuburger Unternehmen Gutscheine anbieten können oder die Bewerbung des „Neuro“, der Kaufkraftbindung mittelfristig stärken soll. Ein weiterer Baustein ist der nun eingeführte Lieferservice.

Liefern in Corona-Zeiten: Päckchen bis zur Haustür gebracht

Dabei geht es weniger um klassische Essensauslieferungen als vielmehr um Sachwaren des Einzelhandels. Das Angebot ist als Ergänzung gedacht. „Wir unterstützen bei Bedarf, zum Beispiel wenn ein Unternehmen zwei Bestellungen zeitgleich erledigen muss“, erläutert Michael Regnet. Mit dem Service möchte man ganz bewusst an einer Schnittstelle helfen, die derzeit nicht möglich oder schwierig sei, heißt es dazu in einer Pressemitteilung. Wobei sich der Dienst in erster Linie an Mitglieder des Vereins richtet. „Wir werden unsere Mitglieder natürlich bevorzugt bedienen, freuen uns aber auf Kontakte zu Unternehmen, die derzeit noch kein Mitglied sind.“

Praktisch wird der Lieferdienst so gestaltet, dass die Päckchen bis zur Haustür gefahren und dort kontaktlos übergeben werden. Die Bezahlung klärt der Händler vorab mit dem Kunden. Bis zum 17. April wolle man den neuen Lieferservice testen, sagt Michael Regnet. Sollte sich die aktuelle Ausgangsregelung verlängern, würde man sehen, ob man das Angebot weiterführt und professionell etabliert. Bisher sei das Interesse aus den Branchen jedenfalls da. „Ich glaube, dass das gut angekommen wird.“ (nr)

Interessierte Händler können sich ab Montag, 6. April, unter der Telefonnummer 0841/536 210 beim Stadtmarketing anmelden.

