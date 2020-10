vor 34 Min.

Warum der Brückenschlag in Neuburg auf sich warten lässt

Plus Weil weitere Detailplanungen für eine Westvariante der Donaubrücke notwendig sind, gerät die Planung für eine zweite Donaubrücke in Neuburg weiter in Verzug. Warum die Untersuchungen trotzdem wichtig sind.

Von Manfred Rinke

Zeitlich immer mehr in Verzug gerät der ursprünglich einmal aufgestellte Zeitplan für die Realisierung einer Donaubrücke im Osten der Stadt. Nach einem rund dreistündigen Treffen einer von Oberbürgermeister Bernhard Gmehling angeführten Delegation bei den relevanten Behörden der Regierung von Oberbayern in München sind jedenfalls weitere Verzögerungen zu erwarten.

Am Telefon schnauft Gmehling erst einmal tief durch, bevor er erklärt, dass nun für einen Brückenschlag im Westen noch weitere Detailuntersuchungen stattfinden müssen. Während eine innerstädtische Lösung für eine Brücke vom Tisch sei, werden Varianten links und rechts eines bereits angedachten Brückenschlags auf Höhe der ehemaligen Schilchermühle unter die Lupe genommen. Damit ziehe sich die Planung weiter in die Länge, nachdem bereits völlig unerwartet das Ingenieurbüro Gauff aus Nürnberg Insolvenz angemeldet hat.

Das Büro war nicht zuletzt mit der Straßenplanung beauftragt. 80 Prozent seiner Arbeit hatte Gauff bereits erledigt, die Arbeiten für die restlichen 20 Prozent mussten jetzt neu ausgeschrieben werden. Nach jetzigem Stand der Dinge kann die Vergabe der weiteren Straßenplanung erst Mitte Januar erfolgen, wie Gmehling sagt.

Damit verschiebt sich notgedrungen auch die für Ende Oktober im Stadtrat vorgesehene Vorstellung der Entwurfsplanung der verschiedenen Varianten und eine genauere Kostenkalkulation. Die Einleitung der Planfeststellung durch die Regierung sei jetzt frühestens für Frühjahr/Sommer zu erwarten. Das anschließende Planfeststellungsverfahren würde danach noch einmal mindestens ein Jahr Zeit in Anspruch nehmen.

Oberbürgermeister Gmehling schrieb an Innenminister Hermann

Gmehling hat mittlerweile an Innenminister Joachim Herrmann geschrieben und gebeten, die Osttangente mit Donaubrücke in den Staatsstraßenwegeplan aufzunehmen. Damit würden die weitere Planung und die weiteren Kosten in die Hände des Freistaats fallen. „Und das Straßenbauamt hat doch ganz andere Möglichkeiten und Kapazitäten wie wir als Stadt“, erklärt der OB. Hier hängt nach dem Ausfall der extra für den Brückenbau eingestellten Juristin alles vor allem an Stadtjurist Ralf Rick.

Auch wenn die weiteren Detailuntersuchungen im Westen wieder mehr Zeit fressen würden, letztlich machen sie, wie Gmehling sagt, Sinn. Schließlich gebe es auch für den Brückenschlag im Osten drei Varianten, wobei letztlich nur eine davon wirklich in Betracht kommen könnte.

Der genaue Blick der Fachbehörden sei absolut richtig und wichtig, so Gmehling. Denn um gerichtlichen Angriffen vorzubeugen – und Klagen seien wie bei jedem Großprojekt zu erwarten – brauche es gute Argumente, die für und gegen die verschiedenen Varianten sprechen würden.

Unbestritten sei, dass der Bau einer Brücke im Westen weniger Eingriff in die Natur mit sich bringen würde. „Allerdings reißen alle Varianten die vorgegebene Erheblichkeitsschwelle“, verdeutlicht der OB. Schließlich handelt es sich um ein besonders schützenswertes FFH-Gebiet entlang der Donau, für das hohe Richtlinien gelten.

Ob West oder Ost, es brauche also in allen Fällen eine Ausnahmeregelung, um in die Natur eingreifen zu können. Um der favorisierten Lösung einer großen Osttangente – die laut einer Befragung auch die Mehrheit der Bürger wünscht – weiter näherzukommen, seien also fundierte und gute Gründe nötig – vordringlich verkehrstechnische, landschaftliche und finanzielle.

Nachhaltige Entlastung des Innenstadtverkehrs

Während der geringere Eingriff in die Natur unbestritten ist, sind sich die Stadtoberhäupter darin einig, dass eine nachhaltige Entlastung des Innenstadtverkehrs nur mit der großen Lösung im Osten, also der Tangente vom Kreisel Münchener Straße zur Grünauer Straße und dem anschließenden Brückenschlag über die Donau erfolgen kann. „Die etwas günstigere Entlastungswirkung einer Westlösung auf der Elisenbrücke kann nur ein Teilaspekt des Ganzen sein“, verdeutlicht 2. Bürgermeister Johann Habermeyer.

Wenn es Ziel sei, den immer stärker werden Verkehr aus dem Innenstadtbereich herauszubekommen, könne die Lösung dafür keine Brücke im Westen sein. „Da kommt der Verkehr von der B16, wird über das Brandlbad geführt und landet vorbei an der Schilchermühle auf der Monheimer Straße – auch der Schwerlastverkehr.

Weniger Verkehr - mehr Platz für Neuburgs Radler

Der soll dann über die Ingolstädter Straße den Rieder Berg hinauf umgeleitet werden? Das wäre der Horror“, sagt Habermeyer. Oder aber man führe die Straße dann im großen Bogen durch das Wohngebiet um Ried herum. „In jedem Fall und zu Recht sind heftige Proteste der Bürger zu erwarten, die einen Brückenschlag endgültig scheitern lassen könnten – und dann?“

Aus Sicht des 2. Bürgermeisters ergebe es jedenfalls keinerlei Sinn, den Verkehr durch eine Brücke im Westen wieder in den stadtnahen Bereich zu bringen. Dies auch im Sinne all derjenigen, die sich derzeit nachdringlich dafür einsetzen, dass Neuburg eine radfahrerfreundliche Stadt werde und mehr dafür tun solle. „Das geht nur, wenn wir den Verkehr mit einer Brücke im Osten tatsächlich aus der Stadt bringen“, verdeutlicht er.

Lesen Sie dazu den Kommentar von Manfred Rinke: Zweite Donaubrücke in Neuburg bleibt ein Geduldsspiel

Themen folgen