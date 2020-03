vor 21 Min.

Warum der Gartenbauverein keine Nachwuchssorgen hat

Die Heinrichsheimer Gartenbauer ehren ihre Mitglieder und stellen sich neu auf. Dabei spielt auch die Jugend eine wichtige Rolle

Von Julia Abspacher

Gut besucht war die Hauptversammlung des Gartenbauvereins Heinrichsheim am Samstagabend im Schützenheim. Immerhin stand einiges auf dem Programm, allen voran die Neuwahl der Vorstandschaft. Nach zwölf Jahren als Erste Vorsitzende gab Ursula Rupp ihr Amt ab, nach vier Jahren als Zweite Vorsitzende zieht sich auch Martha Freund aus dem Vorstand zurück. Die beiden wissen ihren Verein bei ihren Nachfolgerinnen Margarete Schilder und Bettina Ebert allerdings in besten Händen.

„Die Jugend hat sich bereiterklärt, dass der Verein weitergeht. Das freut mich besonders, dass wir einige Junge im Vorstand haben“, sagte Rupp. Unter ihrem Vorsitz hat sich der Verein positiv entwickelt, nachdem lange an der 200er-Marke gekratzt wurde, sind mittlerweile 206 Hobbygärtner Mitglied bei den Gartenbauern. Vor allem die Jugendgruppe unter der Leitung von Gabriele Stark habe für einen großen Sprung in den Mitgliederzahlen gesorgt. Auch in Zukunft sollen Veranstaltungen für Jung und Alt auf dem Programm stehen, um die Zukunft des Vereins zu sichern.

Neben der Mithilfe beim Maibaumbinden und Maifest, dem Weinfest, Pflanzaktionen und dem Volksfesteinzug standen zahlreiche vereinsinterne Formate auf dem Programm. So wurde beispielsweise mit Kindern und Jugendlichen gebastelt, die Grünanlagen in Heinrichsheim gehegt und gepflegt und gemeinsam zur Gartenschau nach Wassertrüdingen gefahren. In einem kleinen Film sahen die Gartenbauer auf das abgelaufene Vereinsjahr zurück.

Ihre Vorstandskollegen und Anton Stiglmair, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege, verabschiedeten Ursula Rupp mit einer emotionalen Laudatio und lobten ihren Einsatz für den Verein und dass sie sich für keine Arbeit zu schade gewesen sei. Sie bleibe dem Verein natürlich als Arbeiterin erhalten, betonte Rupp zum Abschied. Genauso weiter mithelfen will Freund, die mit Blumen und Geschenken verabschiedet wurde.

In Zukunft wird nun Margarete Schilder als Erste Vorsitzende die Geschicke des Gartenbauvereins führen: Die 44-Jährige wurde mit 57 Stimmen und einer Enthaltung gewählt. Zweite Vorsitzende ist nun Bettina Ebert, die ebenfalls große Zustimmung erhielt. Angelika Schmickler bleibt Kassiererin, Schriftführerin ist weiterhin Claudia Schnell. Martin Heindl und Sibylle Graf behalten ihr Amt als Beiräte bei, unterstützt werden sie von den neu gewählten Marion Loy, Eva Menzel, Robert Höschele und Jürgen Schnell. Zur Jugendbetreuerin wurde erneut Gabriele Stark bestimmt. Franz Wieland und Rudolf Hausladen scheiden als Beisitzer aus dem Vorstand aus. Kassenprüferinnen bleiben Angelika Heindl und Theresia Schnell.

Außerdem wurden am Samstagabend mehrere Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft im Verein geehrt. Seit 15 Jahren dabei sind Angelika und Peter Pietsch, Peter Klarwein und Daniela Klein. Bereits seit 25 Jahren Mitglied sind Erich Behr, Anna Bauer, Bärbel Ballmann und Christine Bauer.