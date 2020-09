28.09.2020

Warum der SV Karlshuld einen neuen Vereinswirt sucht

Plus Der Verein sucht einen Pächter, der die Sportgaststätte wieder zu einem Treffpunkt macht – und wirbt mit einem attraktiven Angebot. Warum die Suche schwierig werden könnte.

Von Andrea Hammerl

Der SV Karlshuld sucht einen neuen Vereinswirt für seine Sportgaststätte, denn die bisherigen Pächter haben zum 30. Juni 2021 gekündigt. „Wir suchen über Kleinanzeigen und haben auch einiges an Resonanz bekommen“, berichtet SVK-Vorsitzender Oliver Hausmann von aktuell vier Bewerbern, darunter einem Italiener und Asiaten, die sich sehr gut auch bayerische Küche vorstellen könnten, sprich „Schweinsbraten mit Knödel“, wie Hausmann plakativ sagt.

Er werde mit seinem Vorstandsteam Gespräche mit allen Bewerbern führen, um sich deren Konzepte erläutern zu lassen. „Unser Ziel ist, den Schwerpunkt wieder mehr in Richtung Vereinsheim zu verlagern“, erklärt er, „es soll attraktiv für unsere aktiven Sportler sein, sich dort zu treffen“. Ihm ist bewusst, dass es nicht einfach sein wird, dennoch ist er zuversichtlich.

In den Anzeigen wirbt der Sportverein mit dem modernen, im Jahr 2013 errichteten Gebäude mit hellem und freundlichem Gastraum mit 80 Sitzplätzen, einer Sonnenterrasse mit 105 Quadratmetern, der teilausgestatteten Gastronomieküche samt Lagerraum und dem Spielplatz für kleine Gäste. Das breite Sportangebot locke neben den aktiven Sportlern auch zahlreiche Zuschauer und Besucher an.

Gemütlich präsentiert sich die Inneneinrichtung unter anderem mit Barstühlen. Bild: Andrea Hammerl

Bei 1500 Mitgliedern in neun verschiedenen Sparten von Fußball über Gymnastik, Leichtathletik, Ski, Stockschießen, Tennis, Taekwondo bis Volleyball sollten genügend potenzielle Gäste für eine Sportgaststätte vorhanden sein. Eine weitere Einnahme für mögliche Pächter bieten Vereinsfeste und Turniere. Als Verhandlungsbasis für den monatlichen Pachtzins sind 1620 Euro genannt zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer und Nebenkosten.

Vorbesitzer haben neue Pläne

Die Familie Filippo und Elena Aceto, die ihre Pizzeria Da Franco jahrelang an der Neuburger Straße in Karlshuld betrieben hatte und zur Einweihung des neuen Vereinsheims des SV Karlshuld in die Sportgaststätte umgezogen war, hat neue Pläne. Den Karlshuldern wird ihre Pizzeria erhalten bleiben, wenn auch vorerst nur eingeschränkt. „Die Wohnung im Erdgeschoss unseres Hauses in der Hauptstraße steht leer, wir haben einen Umbau beantragt“, erzählt Elena Aceto, „sobald die Genehmigung da ist, fangen wir an“.

Entstehen soll dort – im ersten Schritt – ein Pizza-Abhol- und Lieferservice. Sie verhehlt auch nicht, dass es nicht einfach war in der Sportgaststätte. Der Gedanke sei daher schon länger dagewesen. „Ohne die Unterstützung unserer treuen Kunden, die Pizza abholten oder liefern ließen, hätten wir es nicht geschafft“, sagt sie. Vom Sportverein jedoch sei keine Hilfe gekommen, nicht einmal die Miete sei während des Lockdowns reduziert worden. „Die Situation ist schwierig“, sagt sie, „ich zähle die Monate“.

