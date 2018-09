vor 48 Min.

Warum die Glocken aus Ried im Radio klingen

Als wahre Schmuckstücke bezeichnet der Kirchenpfleger Herbert Schubert die Glocken des Gotteshauses St. Georg in Ried, die am Sonntag beim Zwölf-Uhr-Läuten im Radio zu hören sind.

Am Sonntag haben die Glocken der Rieder Pfarrkirche St. Georg ihren großen Auftritt im Radio. Was dahinter steckt.

Von Xaver Habermeier

Beim traditionellen Zwölf-Uhr-Läuten des Hörfunksenders Bayern 1 sind am kommenden Sonntag die Glocken der Pfarrkirche St. Georg in Ried zu hören. Genau an dem Tag, der Stadtteilbewohnern vor zwei Jahren Angst einflößte.

Wie aus heiterem Himmel und wie bei einem Bombenanschlag schreckten die Rieder am 16. September 2016 bei einem lauten Rumpeln auf. Ein zirka drei Meter großer zentnerschwerer Steinbrocken hatte sich vom Sims des barocken Turms der St. Georg Kirche gelöst, die Steine und Verputzteile trafen das Kirchenschiff und den Friedhof wie Geschosse. 20 Gräber und das Dach des Gotteshauses wurden beschädigt. Daraufhin wurden der Gottesacker sowie die Kirche aus Sicherheitsgründen gesperrt und die Glocken verstummten. „Der Vorfall hatte uns alle sehr getroffen, wurde die Kirche mit Turm doch erst zwei Jahre davor saniert“, erinnert der Kirchenpfleger Herbert Schubert.

Die Glocken der Rieder Pfarrkirche klingen wieder

Fachleute hätten die Ursache in der mangelnden Instandsetzung des Simses gefunden. „Anstatt den Sims ganz zu erneuern, wurden nur Teile ausgebessert“, so Schubert. Die Schäden sind behoben und längst läuten die Glocken zu Gottesdiensten oder früh, mittags und abends. Für die Tonaufnahmen des Rundfunksenders im August mussten die Glocken gleich öfters hintereinander läuten. Grund waren der Verkehrslärm und Wind. Die fünfte Aufnahme war dann laut Schubert lupenrein. Das schöne Geläut stammt von drei Schmuckstücken. Von den drei Glocken der Georgskirche wurde eine 1923 in Hamburg gegossen. Die zwei weiteren aus dem Jahr 1951 stammen von Czudnochowsky in Erding. Letztere verdanken die Rieder der Spende des Landwirts Rupert Mayer aus dem benachbarten Hesselohe.

Bereits zwei Jahre davor wurde das Zwölf-Uhr-Läuten des Bayerischen Rundfunks ins Leben gerufen, ist doch die Sendung seit 1949 Tradition. Rund 60 verschiedene Kirchen können je Jahr berücksichtig werden. An diesem Sonntag ist es der Sakralbau in Ried.

