vor 19 Min.

Warum die Hüllen fallen

Leni

Von Friedrich Kraft

Der Zufall kennt bekanntlich besonders beim Theater keine Grenzen. So auch in dem 2015 entstandenen tragikomischen Boulevardstück des Österreichers Stefan Vögel. Arthur, Diagnose unheilbarer Lungenkrebs, hat sich einen Termin in einer Amsterdamer Sterbeklinik besorgt, mietet sich am Abend davor in einem Hotel ein, ärgert sich über die laute Musik im Nachbarzimmer, stürmt rein und sieht, wie sich Claire gerade einen Strick um den Hals legen will. Sie ist des Lebens überdrüssig, weil bei einem Verkehrsunfall mit ihr am Steuer Ehemann und Kind gestorben sind.

Nach teilweise heftigen Zänkereien über die Frage, wer von beiden mit welchem Recht sich aus dem Staub machen dürfe, lässt sich Arthur von Claire dazu überreden, noch einen nächtlichen Zug durch Amsterdam zu veranstalten mit allem, was dort dazugehört. Am Morgen nach den Ausschweifungen strotzt sie wieder vor Vitalität, um Arthur am Gang in die Klinik zu hindern, ist ihr kein Mittel zu schade, sie lässt zwecks Weckung seiner Lebensgeister sogar die Hüllen fallen. Wer könnte bei diesem Anblick noch an Suizid denken?

Weil die Stammspielstätte unter den gegenwärtigen Umständen nicht nutzbar ist, hat sich das Altstadttheater vom Berufsverband Bildender Künstlerinnen und Künstler in die aktuelle Ausstellung in der Galerie Harderbastei einladen lassen. Leni Brem-Keils genregemäß gekonnte Inszenierung dieses durchaus auch nachdenklich stimmenden Stücks voller schwarzen Humors ist also umgeben von den farbenfrohen Gemälden des Schrobenhausener Künstlers Max Biller, auf denen Ingolstädter Ansichten zu sehen sind. In diesem ebenso kuriosen wie interessanten Ambiente mit den Zuschauerstühlen vor den Wänden des ovalen Raums bedarf es nur weniger mobiliarer Elemente in Weiß zur Andeutung von Hotelzimmer-Atmosphäre.

Amelie Bauer ist eine gebürtige Ingolstädterin, hat in Graz Schauspiel studiert und war an den dortigen Bühnen engagiert. Als Claire sprüht sie vor Temperament (manchmal etwas überdreht) – ganz im Kontrast zu dem in München geborenen Martin Müller, den man aus Fernsehrollen kennt. Sein Arthur zeigt Züge eines griesgrämigen, schmalbrüstigen, peniblen Turnlehrers, bei dem die Frage erlaubt ist, wie das gehen kann, dass er sich des Nachts in einen rekordverdächtigen Liebhaber verwandelt, wie Claire verkündet.

Die Premiere wurde nach 70 Minuten Aufführungsdauer mit langem freundlichen Beifall aufgenommen.

Gespielt wird noch einmal am 16., 17., 18. und 23. Oktober.

