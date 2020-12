06:02 Uhr

Warum eine Firma den Wohnmobilplatz in Neuburg übernehmen soll

Plus Gäste, die mit ihren Wohnmobilen auf der Schlösslwiese in Neuburg parken, müssen künftig eine Gebühr zahlen. Denn das Areal wird an eine private Firma unterverpachtet. Das hat einen Grund.

Von Winfried Rein

Der Abstellplatz für Wohnmobile an der Schlösslwiese in Neuburg wird ab 2021 „bewirtschaftet“. Der Stadtrat hat sich in nichtöffentlicher Sitzung dazu entschieden, das Areal an die Firma KomParking GmbH unterzuverpachten. Was aber hält die Fremdenverkehrsleiterin der Stadt von dem Beschluss?

Platz für Wohnmobile in Neuburg wird an Firma KomParking verpachtet

Die Stadt selbst ist nur Pächter der Fläche von einem Landwirt. Die Konditionen mit dem neuen Partner seien noch nicht endgültig festgelegt, so Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. KomParking soll sich jedenfalls um den reibungslosen Betrieb des Caravan-Standortes samt Umgriff an der Donau kümmern. Dazu gehören Einteilung des Platzes, Betreuung der Camper, Beratung, Hygiene und Unterhalt des Logistikhäuschens am städtischen Parkplatz Schlösslwiese. Die Wohnmobilisten werden deswegen künftig eine Gebühr bezahlen müssen. Im Gespräch sind zehn Euro pro Übernachtung.

Caravaning liege stark im Trend, sagt Tourismus-Chefin Christiane Dusse. Bild: Florian Schuh, dpa (Symbolfoto)

Bisher ist der geschotterte Platz zwischen Damm und Donau noch zu jeder Zeit kostenfrei anzufahren. OB Bernhard Gmehling hätte dieses Angebot auch unverändert gelassen, doch die Fachreferate und Kämmerer Markus Häckl hatten auf eine Vergabe gedrängt. KomParking mit Sitz in Bocholt betreut bundesweit Hunderte Liegenschaften, darunter auch die Parkplätze der Ilmtalklinik Pfaffenhofen.

Tourismus: Stadt Neuburg erhofft sich Aufwertung von Kurzurlauben

„Wir begrüßen den professionellen Betrieb sehr“, sagt Christiane Dusse zum Beschluss des Stadtrates. Die Fremdenverkehrsleiterin der Stadt erhofft sich eine weitere Aufwertung von Kurzurlauben in Neuburg. Caravaning liege stark im Trend, weil man autark unterwegs sei und nahezu alle Ziele anfahren könne. Heuer im Pandemiejahr 2020 lagen diese Ziele meist im Inland, während die Hotelübernachtungen um 30 Prozent zurückgegangen seien. Im Sommer war der Wohnmobilplatz an der Donau meistens komplett belegt. Die Urteile der Wohnmobilisten im Internet über Platz, Stadtnähe und Freizeitwert fielen bestens aus.

