Warum eine Neuburgerin ihren Ehering in einem Knödel fand

„Mein Mann und ich waren zunächst völlig perplex“, erinnert sich Angelika Bergbauer an den kuriosen Fund.

Vier Monate lang suchte Angelika Bergbauer aus Neuburg ihren Ehering. Vor Kurzem fand sie ihn wieder – in einem Semmelknödel, der den Sommer in der Tiefkühltruhe verbrachte.

Von Laura Freilinger

Angelika Bergbauer sitzt am Esstisch und beißt herzhaft in einen selbst gemachten Semmelknödel. Beim Kauen spürt sie plötzlich etwas Hartes. Vorsichtig legt sie den Gegenstand auf ihren Teller und stellt verwundert fest: Es ist ihr Ehering, den sie vor einigen Monaten verloren hatte. Aber wie kam es dazu?

„Mein Mann und ich waren zunächst völlig perplex“, erinnert sich Bergbauer. Danach hätten sie sich vor Lachen kaum mehr einbekommen. Im Frühsommer fiel der Neuburgerin zum ersten Mal auf, dass ihr Ehering verschwunden war. „Ich habe vor Verzweiflung überall gesucht, von den verstecktesten Ecken unter den Schränken bis zu den Mülltüten“, erzählt Bergbauer.

Ungewöhnlicher Fundort: Ehering taucht im Teig wieder auf

Außerdem suchte und fragte sie im Schwimmbad, im Fundbüro, beim Bäcker und erzählte auch ihren Freunden von dem Missgeschick. „Schon bald wusste mein gesamtes Umfeld über die kleine Tragödie Bescheid.“ In den 53 Jahren ihrer Ehe hatte noch keiner der beiden Ehepartner seinen Ring verloren.

Dass ihr Ring, der ihr so am Herzen liegt, vier Monate im Gefrierschrank verbracht hatte und sie schließlich beim Kauen überraschen würde, damit hätte sie niemals gerechnet. Selbst als sie ihn beim Essen spürte, dachte sie nicht im Entferntesten daran. „Von der Krone, die vom Zahn gefallen ist, bis zum Flaschenverschluss: Bis der Ring einmal vom Teig befreit war, gingen uns die verrücktesten Ideen durch den Kopf.“

Frau aus Neuburg verliert Ehering beim Knödelteig machen

Zum Glück hatte Angelika Bergbauer ihren Ring doch noch gefunden. Fast schon hätte ihr Mann seinen eigenen Ring verengen lassen und ihn seiner Frau geschenkt. Ihr Mann trägt seinen Ring seit der Hochzeitsreise nicht mehr, da er diesen in seinem Geschäft aus Sicherheitsgründen nicht tragen darf.

Seit ihrem Fund zeigt Bergbauer ihren Ring wieder stolz. „Ich habe so oft über das Thema geredet, dass ich meinen Freunden nach dem Lockdown als Entschädigung mal eine Runde ausgebe“, verspricht sie und lacht.

