Warum sind so viele Pfleger skeptisch bei den Corona-Impfstoffen?

Plus Vor drei Monaten begann das Impfen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Wer Bilanz ziehen will, muss sich auch fragen, warum bei Pflegern die Meinungen zum Impfstoff so auseinandergehen.

Von Michael Kienastl

Für Landrat Peter von der Grün war es ein „Tag der Hoffnung“, Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling sprach von einem „historischen Tag“. Genau drei Monate ist es her, dass mit der 94-jährigen Neuburgerin Luise Kober die Erste im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gegen das Coronavirus geimpft wurde. Einen großen Teil übernahmen von Anbeginn die mobilen Teams des Bayerischen Roten Kreuzes, die in den elf Altenheimen im Landkreis mittlerweile nahezu alle Bewohner geimpft haben. Die Teams haben auch die Pflegekräfte in den Heimen geimpft. Und wer sich hier die nackten Zahlen anschaut, wird sich – auch wenn das Problem bundesweit seit Wochen bekannt ist – unweigerlich folgende Frage stellen: Warum lassen sich vergleichsweise wenig Pflegekräfte gegen das Coronavirus impfen? In Neuburg-Schrobenhausen sind es circa 60 Prozent, betrachtet man das ganze Land, fällt dieser Wert gar auf 50 Prozent, wie eine Umfrage der Zeit ergab. Warum finden sich gerade in der Berufsgruppe, die tagtäglich mit Menschen aus der Risikogruppe zusammenarbeitet so viele Skeptiker?

In den Pflegeheimen haben die mobilen Teams des Roten Kreuzes geimpft

„Ich kann das nicht nachvollziehen und habe von Anfang an intensiv versucht, die Skeptiker zu überzeugen“, sagt Klaus Müller, Leiter des Pflegeheims St. Augustin der Barmherzigen Brüder. Erst Ende Januar hatte seine Einrichtung Schlagzeilen gemacht, weil sich fünf bereits einmal geimpfte Bewohner und zwei Mitarbeiter mit dem Coronavirus infiziert hatten. Auch in seiner Einrichtung seien es ungefähr 40 Prozent der Pflegekräfte, die sich nicht von den mobilen Teams impfen lassen wollten. „Die meisten sagen, sie würden gerne noch abwarten. Wenn man dann aber fragt, auf was, dann wird die Argumentation dünn. Selten konkretisiert es jemand“, schildert er seine Erfahrungen. „Manche Frauen im gebärfähigen Alter haben Angst, durch eine Impfung unfruchtbar zu werden.“ Wie die gynäkologischen Fachgesellschaften jedoch klargestellt haben, entbehrt diese Angst jeglicher Grundlage.

Im Pflegeheim St. Augustin wurde vor allem im Januar und Februar mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft. Nach wie vor werden alle Pflegekräfte dreimal wöchentlich getestet – auch die geimpften. Laut Müller ist es ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass sich die Lebensphilosophie ändert und auch die Skepsis gegenüber Impfungen generell steigt. Außerdem: „Die Aufklärungskampagne hat viel zu spät eingesetzt, es wurde und wird schlichtweg zu wenig informiert.“ Wenn sich von seinem Personal jetzt noch jemand impfen möchte, muss er in der Regel eigenständig einen Termin in einem der Zentren vereinbaren. Müller könne sich aber auch vorstellen, dass mit Anreizen, wie einer Impfbescheinigung, die beispielsweise das Reisen wieder erleichtert, die Quote steigen wird.

Klaus Müller vom Pflegeheim St. Augustin: Es wurde zu spät und zu wenig über die Impfungen informiert

Doch was sagen die Pflegekräfte selbst dazu? Angelika arbeitet in einer Einrichtung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Weil sie nicht erkannt werden möchte, wurde ihr Name von der Neuburger Rundschau geändert. Der Großteil von Angelikas Kollegen habe sich gegen eine Impfung entschieden, sagt sie. Vor dieser habe sie mehr Angst, als vor einer Infektion mit dem Coronavirus. Die Infektion sei laut der 46-Jährigen „nur ein bisschen stärker als eine normale Grippe“. Auch in ihrem Bekanntenkreis hätten sich Einige mit dem Virus infiziert, ihr über 80-jähriger Vater beispielsweise sei nur zwei Tage im Krankenhaus gewesen. „Ich höre immer wieder von Pflegern, die nach einer Impfung verstorben sind“, sagt die Mutter von drei Kindern. „Das macht mir natürlich schon Angst.“

Faktisch gibt es aber bislang keinen einzigen Hinweis auf einen kausalen Zusammenhang zwischen Impfungen und Todesfällen. Auch wenn es Fälle gab, in denen Menschen nach einer Impfung gestorben sind, lag das teilweise an erheblichen Vorerkrankungen wie Herz- oder Nierenerkrankungen, in anderen Fällen war eine Infektion mit dem Coronavirus die Ursache, wie das Paul-Ehrlich-Institut jüngst mitteilte. Es ist bislang kein einziger gesicherter Fall bekannt, in dem Menschen tatsächlich durch eine Impfung gegen Corona gestorben sind. Auch dass innerhalb kürzester Zeit gleich mehrere Impfstoffe entwickelt und freigegeben wurden, wofür normalerweise deutlich mehr Zeit notwendig ist, verunsichere sie. „Ich bin absolut kein Impfgegner, habe alle meine Impfungen, aber bei Corona ging mir das einfach zu schnell“, sagt sie. „Außerdem gibt uns niemand eine Garantie, dass wir danach wirklich immun gegen das Virus sind.“ Angelika habe aber auch Angst um ihre Arbeit und fühle sich allein gelassen. „Wir Pfleger sind eh schon Menschen, die wenig verdienen. Wenn wir jetzt durch eine Impfung gesundheitliche Probleme bekommen, weiß keiner, wie wir dann beruflich abgesichert werden können.“

Paul-Ehrlich-Institut: Kein Zusammenhang zwischen Corona-Impfungen und Todesfällen

Sie würde sich deswegen eine Orientierung an Schweden und eine Herdenimmunität wünschen. Dort gab es zwar bis dato keinen einzigen Lockdown und es wird eher auf Eigenverantwortung gesetzt. Zur Wahrheit gehört aber auch: Schweden wurde aufgrund hoher Todeszahlen häufig für seinen Sonderweg kritisiert und mittlerweile wird auch dort geimpft – in ähnlichem Umfang wie in Deutschland.

Andere Pflegekräfte dagegen stehen hinter den Corona-Impfungen. „Ich war eine der Ersten, die sich impfen lassen haben“, sagt Doris Stöckl, die im BRK-Seniorenheim in Neuburg arbeitet. „Ich kann aber auch die Menschen verstehen, die Angst haben. In kürzester Zeit ist einfach sehr viel vorgefallen.“ Auch ihre Kollegin Petra Trescher, die in der Schmerzambulanz der Neuburger KFJ Klinik arbeitet, kann Bedenken nachvollziehen. Sie und ihre Kollegen seien mittlerweile aber alle geimpft. Trescher hatte danach lediglich einige Stunden leichtes Fieber. „Wir haben uns alle sehr über die Impfung gefreut, denn sie ist der einzige Weg, den wir haben, wenn wir wieder normal leben wollen“, sagt die 48-Jährige.

Immer wieder kam es im Landkreis zu Verzögerungen bei den Impfterminen. Gerade zu Beginn waren nach jeder neuen Lieferung des Impfstoffs die Termine in Mühlried innerhalb weniger Minuten vergeben. Das Problem der Materialknappheit wurde deutlich, als am 13. Februar das Zentrum in der Neuburger Ostendhalle eröffnet wurde. Insgesamt könnten theoretisch 850 Impfungen täglich gespritzt werden – de facto waren es zuletzt gut 1.800 innerhalb einer kompletten Woche. „Wir haben kein Kapazitätsproblem, sondern ein Lieferproblem“, betont die Sprecherin des Kreiskrankenhauses, Stefanie Schmid.

Circa fünf Prozent der Landkreisbevölkerung wurden bis dato zweimal geimpft, elf Prozent haben zumindest die Erstimpfung (siehe Grafik).

