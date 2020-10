Warum wir wieder bewusster kaufen sollten

Plus Immer mehr Kleidung aus billigster Herstellung wird weggeworfen. Ein Umdenken ist notwendig, schreibt unsere Autorin Gloria Geissler.

Ein Skateboard war an jenem Ostermorgen meine ganze Glückseligkeit. Der Osterhase hatte es im Garten versteckt. Es war ein sonniges, fast schon warmes Osterwochenende und ich verbrachte die Tage draußen auf der Straße und übte Skateboardfahren auf MEINEM Skateboard.

Konsumverhalten: Mit einem Klick ist im Internet der Bezahlvorgang abgeschlossen

Es gibt einige Dinge im Leben, auf die man besonders hingefiebert oder lange gespart hat, Geschenke, die man sich Jahre gewünscht hat – und die man irgendwann sei Eigen nennen darf. Das sind besondere Momente, die man so schnell nicht vergisst. Aber derlei Momente werden seltener. Zu unbedacht greifen wir in unserer konsumorientierten Zeit zu, kaufen, was uns gefällt. Während man früher die Pfennige im Geldbeutel zur Neige gehen sah, hält man heute nur noch EC-Karte oder Handy an das Kartenlesegerät in den Geschäften. Mit einem Klick ist im Internet der Bezahlvorgang abgeschlossen. Die Zeit zu überlegen, ob man das alles wirklich braucht, nimmt man sich oft nicht.

Wegwerf-Mentalität: Auch im Elektrobereich wird die Ware immer günstiger

Günstige China-Ware macht den Kauf als Mitnahmeeffekt möglich. Nicht nur bei Textilien, auch im Elektrobereich werden die Dinge immer günstiger. Das T-Shirt im Discounter für 2,99 Euro wird im Vorbeigehen mitgenommen und wenn man zu Hause die Einkaufstüte ausleert, hat man schon wieder vergessen, das Shirt gekauft zu haben. Die Dinge verlieren an Wert. Vielleicht ist es an der Zeit, ihnen wieder mehr Wertschätzung entgegen zu bringen und damit besondere Glücksmomente zu schaffen. Gerade in Corona-Zeiten können sie ein Seelenwärmer sein. Und außerdem, wie sagt man so schön: Vorfreude ist die schönste Freude!

