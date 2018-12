vor 23 Min.

Was Heilig Abend mit Adam und Eva zu tun hat

Die Ureltern der Menschheit feiern am 24. Dezember Namenstag. Ihre Geschichte begann mit einer Vollnarkose, beinhaltet nackte Tatsachen und einen Fehltritt.

Von Manfred Veit

Am Heiligen Abend, dem Vorabend der Geburt Christi, feiern die biblischen Ureltern der Menschheit ihren Namenstag. Wir kennen sie aus dem Alten Testament, wo sie am sechsten Tag, am Ende der Schöpfungsgeschichte, als Höhepunkt des göttlichen Werkes genannt sind. Da hatten sie aber noch keinen Namen. Es heißt ganz allgemein in Genesis 1,26: „Lasst uns den Menschen machen, als unser Bild, uns ähnlich!“. Gleichzeitig bekommen die Menschen schon einen Auftrag: „Sie sollen walten … über die ganze Erde“.

Erst später schildert der Verfasser der Schöpfungsgeschichte Details. Im Kapitel 2 berichtet er, dass Gott nach dem ersten Regen aus dem feuchten Boden den Menschen schuf und ihm über die Nase den Lebensatem einhauchte. Anschließend setzte er ihn in den Garten Eden, in das Paradies, das er bearbeiten und hüten sollte. Eine klare göttliche Anweisung erlaubte ihm, von allen Früchten zu nehmen, nur der „Baum der Erkenntnis von Gut und Böse“ war absolut tabu. Gott drohte ihm sogar den sofortigen Tod an, wenn er davon essen würde.

Nach dieser deutlichen Ansage meinte Gott, dass es nicht gut sei, wenn der Mensch allein wäre. Er wollte ihm eine ebenbürtige Hilfe erschaffen. Vorher aber sollte der Mensch noch allen Tieren einen Namen geben. Danach versetzte Gott den ersten Menschen in eine lange Vollnarkose, entnahm ihm aus der Seite eine Rippe und formte daraus die erste Frau.

Adam und Eva wurden aus dem Paradies vertrieben

Es dauerte nicht lange, da überredete die listige Schlange die Frau, eine Frucht vom Baum der Erkenntnis zu nehmen und zu essen. Nun erkannten beide, was gut und böse war und sie entdeckten, dass sie nackt waren. Obwohl Gott ursprünglich den Tod für die Freveltat ankündigte, ließ er Gnade walten und vertrieb sie lediglich aus dem Paradies. Von nun an sollten sie im Schweiße ihres Angesichts Felder von Disteln und Dornen befreien und die Feldfrüchte selbst anbauen.

Bis jetzt ist im Alten Testament immer nur vom „Menschen“ und seiner Frau die Rede. Er und sie haben keine Namen. Im Hebräischen heißt „Mensch“ oder „Menschheit“ aber „adam“ und daraus abgeleitet der Boden „adamah“. Im Namen Adam stecken daher die schöpfungsgeschichtlichen Worte „Mensch“ und „Boden“. Nach der Vertreibung aus dem Paradies nannte der Mensch = Adam seine Frau Eva. Das bedeutet „Leben“. Wie es weiterging, ist allen wohl bekannt.

Im Neuen Testament wurde Christus als „Neuer Adam“ bezeichnet, denn, so wie Adam der Menschheit das Leben gab, so gab Christus durch seinen Erlösungstag am Kreuz der Menschheit das „neue“ Leben in der Überwindung der von Adam und Eva verursachten Erbsünde. Und Maria wurde die „neue“ Eva, da sie als Makellose und Gottesgebärerin der Schlange, dem Sinnbild der Erbsünde, laut dem Neuen Bund den Kopf zertrat.

Obwohl Adam und Eva keine Heiligen, sondern als verdammte Sünder auf dieser Welt waren, wurden über Jahrhunderte bei Geburtsproblemen mit Nottaufen den Kindern die Namen Eva oder Adam gegeben. Aber auch gesund geborene Kinder hießen früher oft Adam oder Eva. Heute ist Adam aus der Mode gekommen.