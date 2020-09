vor 21 Min.

Was Karlshuld und Weichering für Senioren planen

In Klingsmoos wurde schon vor acht Jahren eine Seniorentagespflege in der Alten Schule realisiert.

Plus Karlshuld und Weichering wollen bei der Seniorenpflege gemeinsame Sache machen. Es soll eine Seniorentagespflege entstehen. Einen Wunschpartner gibt es bereits.

Von Andrea Hammerl

Eine Seniorentagespflege schwebt Bürgermeister Michael Lederer schon länger für Karlshuld vor. Ein erster Anlauf hatte sich zerschlagen, weil das Grundstück letztlich doch nicht zur Verfügung stand. Nun ist er wieder in Verhandlung. „Ich bin an Grundstücken dran, die sich hervorragend eignen würden“, sagt er, will sich aber noch nicht näher zur Lage äußern. Alternativ könnte ein gemeindeeigenes Grundstück verwendet werden.

Was Lederer als Ideallösung vorschwebt, ist ein größerer Komplex mit verschiedenen Einrichtungen für Senioren. Neben der Tagespflege könnten das Projekte für „Wohnen im Alter“ sein, ein Mehrgenerationenhaus zum Beispiel, eine Parkanlage und auch ein Ärztehaus stehen auf der Wunschliste, wobei Lederer bewusst ist, dass letzteres nur sehr schwer zu verwirklichen wäre. Auch die Gemeinde Weichering möchte Tagespflegeplätze schaffen, gegebenenfalls gemeinsam mit Karlshuld. „Es geht derzeit darum, zu eruieren, welcher Standort sinnvoll und wie hoch der Bedarf ist“, sagt Bürgermeister Thomas Mack, auf jeden Fall wollten die Bürgermeister miteinander und mit der Diakonie zusammenarbeiten. Tagespflege ist ein Bereich der teilstationären Pflege, der im Landkreis noch besser ausgebaut werden kann.

Aktuell gibt es im Landkreis etwa 60 Tagespflegeplätze, teilt Christian Kutz, Sachgebietsleiter Senioren und Betreuung am Landratsamt, auf Anfrage mit. Derzeit werde in einigen Gemeinden über mögliche neue Einrichtungen diskutiert. „Aus unserer Sicht muss darauf geachtet werden, dass die Fahrzeiten für die Gäste nicht zu lange werden“, betont er, „daher ist es sinnvoll, den Landkreis in gewisse Planungsregionen zu gliedern“. Weshalb es im Osten des Landkreises durchaus denkbar sei, eine Tagespflegeeinrichtung in Kooperation mit dem Diakonischen Werk zu realisieren. Als Standorte kämen für ihn sowohl Karlshuld als auch Weichering infrage.

Ein Konzept für eine Senioren-Tagespflegeeinrichtung hat Robert Kiefer, Leiter der Diakoniesozialstation Donaumooser Land, bereits erstellt, nachdem er mit der Idee schon vor einiger Zeit bei der Gemeinde Karlshuld auf offene Ohren gestoßen war.

Diakonie ist Wunschpartner der Gemeinden

Die Diakonie bietet sich als Betreiber an. „Notwendig ist eine Tagespflege auf jeden Fall“, findet der evangelische Pfarrer Johannes Späth, „wo die Einrichtung gebaut wird, wird davon abhängen, wie sich die Bürgermeister einigen“. Ob Karlshuld oder Weichering oder beide im zeitlichen Versatz – der Pfarrer würde sich freuen, wenn die Diakonie als Träger fungieren würde und die Einrichtung an die Kirchengemeinde angebunden werden könnte. „Das wäre die Ideallösung“, meint Späth – vorbehaltlich, dass der Kirchenvorstand das ebenso sieht. Ein „Zuckerl obendrauf“, eine Win-Win-Situation, wäre es für den Pfarrer, wenn so groß gebaut werden könnte, dass die Diakoniesozialstation mit in den neuen Komplex einziehen könnte und deren aktuelles Domizil möglicherweise für das dringend benötigte Pfarrbüro angekauft werden könnte.

Wobei bei diesem Gedankenspiel noch etliche Fragezeichen bestehen, unter anderem der zeitliche Ablauf, denn das Pfarrbüro sollte schnellstmöglich zur Verfügung stehen. Ein größerer Komplex für Senioren, wie er Lederer vorschwebt, dürfte jedoch mehrere Jahre brauchen, bis er verwirklicht werden kann.

Kirchenvorstand plant Beschluss im Oktober

Im Raum stehen noch ein Anbau an das Gemeindehaus und ein Neubau des Pfarrbüros auf dem aktuellen Parkplatz der Diakonie-Sozialstation. Am Rande mit hinein spielt auch die Zukunft des denkmalgeschützten Pfarrhauses, für das sich die Bürgerinitiative „Erhaltet das Pfarrhaus“ auch zukünftig eine kirchliche Verwendung wünscht. Ein Treffen von Pfarrer Späth mit dem Architekten der Landeskirche und Dekan Thomas Schwarz steht bevor, primär geht es hier allerdings um das neue Pfarrbüro für alle evangelischen Donaumoosgemeinden.

Der Kirchenvorstand soll dann im Oktober einen Beschluss fassen auf der Grundlage dessen, was für die Landeskirche vertretbar ist. Grundsätzlich betont Späth, für alle Lösungen offen zu sein, „ich wünsche mir eine zukunftsfähige und finanziell tragbare Lösung für die Kirchengemeinde“.

