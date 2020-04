Was Königsmoos alles anpacken möchte

Plus Mit soliden Finanzen im Rücken hat die Gemeinde Königsmoos in diesem Jahr einiges vor. Hier die größten Projekte, die anstehen.

Coronabedingt ziemlich flott ging die jüngste Sitzung des Königsmooser Gemeinderates vonstatten. Um eventuelle Fragen bereits im Vorfeld klären zu können, waren den Räten sowohl der Haushaltsplan 2020 als auch das Investitionsprogramm zugesandt worden. Entsprechend wenig Diskussionsbedarf gab es dann bei der Zusammenkunft am Montag, die lediglich ein Zuhörer verfolgte.

Die allgemeine finanzielle Situation der Gemeinde Königsmoos stellt sich derzeit wie folgt dar: Die Schulden betrugen am 1. Januar dieses Jahres rund 623.000 Euro, eine Kreditaufnahme ist nicht vorgesehen, womit sich bei einer Tilgung in Höhe von 137.000 Euro zum Ende dieses Jahres ein Schuldenstand von rund 486.000 Euro ergibt. Von rund 130 Euro zu Jahresbeginn reduziert sich damit der Schuldenstand pro Einwohner auf zirka 101 Euro zum 31. Dezember dieses Jahres. Nachdem geplant ist, im laufenden Jahr auf zirka 1,26 Millionen Euro aus den Rücklagen zurückzugreifen, dürfte sich die zum Jahresende auf 3,27 Millionen Euro verringern, was dann einem Vermögen in Höhe von 683 Euro pro Einwohner entspricht.

Königsmoos investiert viel in die Sanierung der Geh- und Radwege

Die Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt beträgt in Königsmoos rund 190.000 Euro. Vor allem wegen der Aufstockung des Personals in Kindergarten und -krippe sowie aufgrund von Lohnerhöhungen liegen die Personalkosten bei rund 2,78 Millionen Euro. Ein Posten, der im Verwaltungshaushalt besonders stark zu Buche schlägt, ist auch die mit rund 500.000 Euro veranschlagte Sanierung der Geh- und Radwege im gesamten Gemeindebereich. Die Investitionen im Vermögenshaushalt belaufen sich auf rund 4,1 Millionen Euro. Besonders für finanzstarke Beschaffungen und Baumaßnahmen will die Gemeinde auf einen Teil ihrer Rücklagen zurückgreifen: So etwa für die Teilerschließungen der Neubaugebiete Bürgermeister-Bitterwolf-Straße und Kirchfeld mit je 600.000 Euro, die gleiche Summe ist für Grunderwerb eingeplant. Für Bodenaustausch und Anfinanzierung des Dorfladens Klingsmoos sowie für den ersten Abschnitt einer Geh- und Radweg-Sanierung sollen heuer je 250.000 Euro aus dem Rücklagentopf entnommen werden, für die Erweiterung der Kläranlage 100.000 Euro, für den Bauhof-Fuhrpark sowie für einen Aufzug im Rathaus je 80.000 Euro und für die Erschließung des Gewerbegebietes 75.000 Euro.

Königsmos investiert auch weiter in den Breitbandausbau

Die restlichen Baukosten des Breitbandausbaus für die Gemeindeteile Achhäuser mit Kehrhofstraße, der heuer abgeschlossen wird, betragen zirka 225.000 Euro. Bei einer erwarteten Förderung von 180.000 Euro durch den Freistaat Bayern rechnet die Gemeinde hier mit einem Eigenanteil von etwa 45.000 Euro. Darüber hinaus sind Restkosten in Höhe von 250.000 Euro für den Neubau des Untermaxfelder Feuerwehrhauses eingeplant. Die Tilgung des für die Schulsanierung in Anspruch genommenen Kredits beträgt 137.000 Euro.

Um rund 40.000 Euro auf 3,1 Millionen Euro erhöht sich die Einkommensteuerbeteiligung, die Schlüsselzuweisung steigt ebenfalls um 40.000 Euro auf 1,42 Millionen Euro. Trotz des gleichbleibenden Hebesatzes von 50,5 Prozent steigt die Kreisumlage aufgrund der erhöhten Umlagekraft um 180.000 Euro auf 2,45 Millionen Euro.

Wegen der aktuellen Corona-Lage sowie aufgrund von Vorauszahlungen werden die Gewerbesteuereinnahmen auf 650.000 Euro reduziert angesetzt. Rund 600.000 bis 800.000 Euro können den Finanz-plandaten zufolge in den kommenden Jahren aus dem Verwaltungs- dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, um Investitionen anzupacken.

