Was Unternehmen in Neuburg von der Bonpflicht halten

Plus Ab Neujahr gilt die Bonpflicht: Bei nahezu jedem Einkauf müssen Kunden einen Kassenbon erhalten. In der Region sehen viele Unternehmen das kritisch.

Den Steuerhinterziehern das Wasser abgraben, das wollen die einen. Müll vermeiden und Kosten sparen die anderen. Zwischen beiden stehen Kassenbons – und die Pflicht, diese ab kommendem Jahr bei jedem Einkauf auszuhändigen.

„Bons werden oft im Laden liegengelassen“, sagt Ernst Kalten-stadler. Er betreibt eine Bäckerei in Neuburg und befürchtet, dass durch die neue Kassensicherungsverordnung Unmengen an Papiermüll entstehen. Die Kosten schätzt er für sein Geschäft zwar als „marginal“ ein, doch die Verordnung führe „wieder zu ein Stückchen mehr Bürokratie“.

Mit der Bonpflicht soll Steuerbetrug erschwert werden

Auch wenn Geschäfte in wenigen Wochen dazu verpflichtet werden, einen Beleg an ihre Kunden auszugeben, so heißt das für die Kunden nicht, dass sie diese mitnehmen müssen. Das Kassengesetz war vor drei Jahren im Bundestag verabschiedet worden, um die Kassenaufzeichnungen der Betriebe besser nachvollziehen zu können. Wie das Bundesfinanzamt auf seiner Webseite schreibt, solle die Bonpflicht zur „Transparenz im Kampf gegen Steuerbetrug“ beitragen. So sei bei einer Prüfung „leichter nachprüfbar, ob der Geschäftsvorfall einzeln festgehalten, aufgezeichnet und aufbewahrt wurde“. Nach Schätzungen der Finanzämter verliert der Staat jährlich mehrere Milliarden Euro, weil Unternehmen mithilfe von manipulierten Kassen ihre Umsätze nicht oder falsch erfassen.

„In Italien gibt es die Regelung schon seit 30 Jahren“, sagt Kalten-stadler. Er ist sich sicher: „Wer betrügen will, findet einen Weg.“ Auf alle, die die Pflicht nicht einhalten, kommen zunächst keine drastischen Strafen zu. Nach Angaben des Finanzamtes drohen keine Bußgelder, Verstöße könnten aber „als Indiz dafür gewertet werden, dass den Aufzeichnungspflichten nicht entsprochen wurde“.

Bonpflicht führt zu teuren neuen Kassen

Anders als bei der Bäckerei Kaltenstadler hält sich der finanzielle Aufwand bei der Metzgerei Ensinger nicht im überschaubaren Rahmen. Dort stehen seit zwei Wochen ganz neue Kassen – damit entspricht die Metzgerei exakt dem Fall, wie ihn viele Handelsverbände prognostiziert haben: Denn die Geschäfte sind auch dazu verpflichtet, ihre Kassen durch eine technische Sicherheitseinrichtung fälschungssicher zu machen. Die Kosten der neuen Kassen in der Metzgerei liegen nach eigenen Angaben bei über 20.000 Euro.

Gelassener sieht die neue Verordnung Hilde Schmid, Chefin der Metzgerei Schmid in Feldkirchen. Schon 2016 wurde im Geschäft ein neues Kassensystem installiert, bei dem die Kasse auch vorschriftsgemäß mit der Waage verbunden ist. Zum neuen Jahr ändert sich daher in ihrer Metzgerei nichts. Die neue Verordnung empfindet sie dennoch zum Beispiel für Bäckereien als „Unsinn“. Sie sind genauso wie Gastronomen, Händler und Handwerker von der neuen Regel betroffen.

Vereine können hoffen, nicht von der Bonpflicht betroffen zu sein

Mansour Keshvarz Yousefi stellt die neue Regelung vor ein ganz anderes Problem. Er betreibt den Kebab-Imbiss Kaspian in Neuburg und hatte sich bereits eine neue Kasse angeschafft, um den Vorgaben entsprechen zu können. Diese steht nun jedoch im Vorratsraum seines Ladens – denn sie funktioniert nicht. Aktuell behelfe er sich mit einer alten Kasse. Nun drängt jedoch die Zeit, bis zum neuen Jahr Ersatz zu finden. „Das ist jetzt viel Arbeit“, sagt er. Einen Kassenbon bräuchten seine Kunden nur selten.

Auch für die Vereine in der Region stellen Essens- und Getränkeverkäufe eine bedeutende Einnahmequelle dar. Martin Hertl, der Kassier des FC Ehekirchen, versucht deshalb auf Nummer sicher zu gehen. Die Verkaufsstände auf dem Sportplatz sind von der Registrierkassenpflicht ausgenommen, weshalb er auch nicht an eine Bonpflicht für die Vereine glaubt. Allerdings stehe er in Kontakt mit dem Steuerberater des Vereins, um beim ersten Heimspiel im neuen Jahr im März an allen Verkaufsständen gerüstet zu sein. Sollte der Verein dann strengeren Vorschriften unterliegen, wäre das für Hertl „ein erneuter Nackenschlag fürs Ehrenamt“. Denn beim Würtslverkauf Kassenbelege auszuhändigen, sei nur schwer vorstellbar. „Und die Kassen kosten ein Vermögen“, sagt Hertl.