Was am Wochenende los ist

In Ingolstadt und der Region ist einiges geboten. Ein paar Tipps

Wer rauskommen und was erleben will, kann sich natürlich auch wieder auf dem Neuburger Schloßfest vergnügen. Es ist aber auch sonst einiges los an diesem Wochenende in Ingolstadt und der Region. Hier ein paar Tipps:

Um zehn Uhr wird am Ingolstädter Rathausplatz Bayerns Verkehrsminister Joachim Herrmann den 9. Landestag der Verkehrssicherheit eröffnen. Im Mittelpunkt steht heuer das „Faire Miteinander im Straßenverkehr“, wie es in der Ankündigung heißt. Wie berichtet, wird es in der Ingolstädter Altstadt bis etwa 15 Uhr Programm und mehr als 40 Aktionsstände rund ums Thema Verkehrssicherheit geben. Anlaufpunkt ist eine Bühne auf dem Rathausplatz. Neben einer Rettungsübung der Feuerwehr zeigt der „Motorradzirkus“ des Polizeipräsidiums München sein Können. Unter anderem werden auch die Comedians „Erkan und Stefan“ auftreten.

Mehr zum Programm im Netz unter

www.sichermobil.bayern.de

Im Ingolstädter Klenzepark läuft noch den ganzen Tag über das Fest der Kulturen. In internationale Atmosphäre lautet das Motto: „Die Welt ist bunt“.

Zum zweiten Mal verwandeln heute Ingolstädter Künstlergruppen, Kulturinstitutionen, einzelne Kunstschaffende und Kreative die Ingolstädter Innenstadt in einen bewegten Schauplatz der Kunst. Dieses Jahr ist das Thema des „kunstvollZugs“ Wasser. Im Vorfeld haben sich schon viele Gruppen auf das Spektakel mit Kostümen, Musik und Straßentheater vorbereitet und auch die Teilnehmer des Schultheaterfestivals gestalten den Umzug mit. Start ist um 19 Uhr an der Kunst- und Kulturwerkstatt KAP94, (Jahnstr. 1a).

Wer Spitzensport erleben möchte, muss nur ein wenig nach Norden ins schöne Mittelfranken fahren. In Roth ist an diesem Sonntag wieder der legendäre „Ironman“. Es ist der weltweit größte Wettkampf auf der Triathlon-Langdistanz. Die Athleten, Profis und Amateure, müssen 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem Marathon (42,2 Kilometer) durchstehen. Über Unterstützung vom Rande der Strecke freut sich jeder Athlet sehr. (nr)

Mehr im Netz unter

www.challenge-roth.com

