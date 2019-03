vor 43 Min.

Was den Badespaß am Wohlfühltag im Parkbad trübt

Einmal in der Woche treffen sich Senioren im Parkbad zum Wohlfühltag des Seniorenbeirats. Aber: Seit die Preise gestiegen sind, bleiben die Gäste aus.

Von Marcel Rother

Die Wellen schlagen an den Beckrand, aus den Lautsprechern tönt der 70er-Jahre-Hit „Daddy Cool“, am Beckenrand gibt Fitnesstrainerin Gianna Hoffmann via Mikrofon Instruktionen: „3, 2, 1 – jetzt werden wir schneller!“ Mit blauen Flossen an den Händen schaufeln die Senioren im Takt das Wasser von unten nach oben, dass es nur so sprudelt. Was Außenstehende auf Anhieb nicht sehen: Unter Wasser stehen zehn Fahrräder aus Aluminium, auf denen die Senioren strampeln. Lediglich die Griffe der Räder ragen wie silberne Stierhörner aus den Wellen.

Aquacycling nennt sich die Sportart, die jeden Freitagvormittag mehrmals im Parkbad angeboten wird. Zusammen mit Kursen in Aqua-Fitness sowie der Option eines Sauna- und Dampfbadbesuchs bilden sie den „Wohlfühltag“ im Parkbad, eine Veranstaltung des Seniorenbeirats. Anita Fröde vom Seniorenbeirat bildet die Schnittstelle zwischen dem Gremium und den Teilnehmern am Wohlfühltag. Seit drei Jahren hat sie dessen Organisation übernommen und lässt keinen Termin ausfallen. „Es ist eine angenehme Art, sich zu betätigen, nicht zu anstrengend, und trotzdem hält die Bewegung im Wasser fit“, sagt sie.

Beim Wohlfühltag im Parkbad kann man auch Kaffee trinken

Fitnesstrainerin Gianna Hoffmann achtet darauf, dass die Teilnehmer Spaß haben und die Übungen nicht zu anstrengend sind. Eines aber gelte in jedem Alter: „Mit Musik geht alles leichter“, sagt sie. Für den Wohlfühltag hat sie eine Playlist speziell aus 60er-/70er-Jahre-Hits zusammengestellt, auch deutsche Schlager dürfen nicht fehlen. So gesellt sich zum Plätschern des glasklaren Wassers als Hintergrundrauschen „Griechischer Wein“, gesungen von Udo Jürgens. Für die Teilnehmer kein Widerspruch, sie folgen den Anweisungen der Fitnesstrainerin. „Es geht darum, dass der Kreislauf angeregt, die Muskulatur beansprucht und die Beweglichkeit erhalten werden“, sagt Hoffmann. Jeder solle so trainieren wie er kann, sportliche Höchstleistungen stünden nicht im Vordergrund.

Für Christine Plosconka und ihre Freundinnen geht es auch um den Gemeinschaftsaspekt. Seit acht Jahren kommt die Seniorin regelmäßig zum Wohlfühltag ins Parkbad, nicht nur weil sie sich fit halten möchte, sondern auch, weil in dieser Zeit Bekanntschaften entstanden sind. Zusammen mit vier Freundinnen nutzt sie die Pausen zwischen den Kursen in Aquacycling und Aquafitness zum Plausch bei einer Tasse Kaffee. Bei aller Freude darüber, dass es das Angebot des Wohlfühltags überhaupt gibt, sprechen die fünf Damen bei dieser Gelegenheit auch eine negative Entwicklung an. „Bis zu diesem Jahr waren die Kurse kostenlos und es waren viel mehr Teilnehmer da.“ Eine Einschätzung, die Anita Fröde vom Seniorenbeirat bestätigt. „Anstelle von drei Aquacycling-Kursen mit je zehn Teilnehmern, sind es jetzt manchmal nur halb so viele. Ein dritter Kurs kommt oft nicht mehr zustande.“ Eine Entwicklung, die auch sie sehr bedauert.

Seniorenbeirat kritisiert Preisanstieg beim Wohlfühltag im Parkbad

Seit diesem Jahr zahlen die Senioren pro Kurs zwei Euro, für beide Kurse zusammen drei. Dazu kommt der Eintritt von 3,50 Euro. Früher mussten die Senioren nur den Eintrittspreis zahlen. „Damals standen in der Früh um neun oft bis zu 70 Senioren vor der Kasse und haben darauf gewartet, dass das Bad aufmacht“, weiß Fröde. Heute seien es gerade mal die Hälfte. Der Seniorenbeirat habe die Stadtwerke diesbezüglich bereits angesprochen. „Es hieß, sie müssten sparen“, sagt Fröde. Dabei würden mehr Teilnehmer auch mehr Eintritt bedeuten, sodass die Rechnung wieder aufginge. Zusammen mit Renate Wicher, der Vorsitzenden des Seniorenbeirats, will sie im Sommer noch einmal das Gespräch mit den Stadtwerken suchen. „Gerade für alleinstehende Frauen mit einer kleinen Rente sind drei Euro viel Geld“, geben Plosconka und ihre Freundinnen zu bedenken. Andererseits würden Ärzte immer fordern, gerade im Alter etwas für die Gesundheit zu tun. Für sie ein Widerspruch, der ganz einfach gelöst werden könnte: „Zurück zur alten Regelung.“ Am Ende könnten beide Seiten davon profitieren.

