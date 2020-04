Was eine Bertoldsheimerin in Ecuador erlebt hat

Plus Laura Weigl aus Bertoldsheim arbeitete in Ecuador mit Kindern. Dabei lernte sie Land und Leute kennen. Welche Erfahrungen sie in ihrem Auslandsjahr sammelte.

Für ein Jahr in eine fremde Welt eintauchen, war der Traum von Laura Weigl aus Bertoldsheim. Nach dem Abitur reiste sie zwölf Monate durch Ecuador und arbeitete in der Hauptstadt Quito mit behinderten Kindern und Waisen. In ihrem Auslandsjahr hat sie die fremde Kultur und Natur kennengelernt. K!ar.Text erzählt sie von ihrem großen Abenteuer.

„Ich wollte unbedingt in einem Projekt mit Menschen mitwirken“, sagt die 20-Jährige. „Gerade die Arbeit mit behinderten Kindern fand ich toll.“ Lauras Mutter ist Heilerziehungspflegerin, weshalb Laura schon sehr früh mit Kindern mit Behinderung zusammengekommen ist. Der Arbeitsalltag in der Stiftung „Fundación Campamento Cristiano Esperanza“ bestand aus der Betreuung von verschiedenen Gruppen. Darin waren bis zu zehn Kinder. Alle zwei Monate wurden die Gruppen gewechselt und Laura lernte wieder neue Kinder kennen.

Von Bertoldsheim nach Quito: Laura betreute in Ecuador Kinder

Babys und Kleinkinder begleitete sie bei ihren ersten Schritten oder fütterte sie. Mit den Vorschulkindern machte sie Schreibübungen, malte oder bastelte. Aber auch das Gespräch und der Austausch mit den Kleinen war immer ein wichtiger Bestandteil der Betreuung. „Es gab aber auch eine Klasse, der wir das Kochen, Waschen und Anziehen beibrachten oder eine, die schon handwerklich arbeiten und basteln konnte“, fasst sie die unterschiedlichen Aufgaben zusammen. „Mit am schönsten war aber, die Fortschritte bei den Babys zu sehen und ihnen das Laufen beizubringen.“

Viele der Kinder waren traumatisiert und hatten ihre schlimmen Schicksale verdrängt. Deshalb hat sie es auch vermieden, die Kinder direkt auf ihre Verluste anzusprechen. „Wir haben mit den Kindern viel gelacht. Sie haben uns Helfer geliebt und anders herum – sie gaben einem wirklich viel zurück.“

Ecuador: Ein Auslandsjahr ist herausfordernd

Trotz der guten Stimmung und der Freude an der sozialen Arbeit musste Laura in ihrem Auslandsjahr auch Herausforderungen meistern. Zum ersten Mal arbeitete Laura mit Babys und Kindern. Anfangs sei es ihr schwergefallen, eine Vertrauensbasis aufzubauen. „Am ersten Tag rannte ein Mädchen immer vor mir weg oder spuckte mich an.“ Laura ließ aber nicht locker. „Nachdem ich mich wochenlang mit ihr beschäftigt hatte, akzeptierte sie mich und überrannte mich am Ende zur Begrüßung fast immer vor Freude“, sagt sie heute lachend.

Nach dem Abitur wusste die Bertoldsheimerin nicht, wie sie ihre berufliche Laufbahn beginnen möchte. Da sie schon immer nach Südamerika reisen wollte, entschied sie sich für das Auslandsjahr. Mit der Organisation Ecuador Connection ging sie von Juli 2018 bis Juni 2019 in das über 10.000 Kilometer entfernte Land. Gemeinsam mit drei Mädchen aus Deutschland landete sie letztlich in der Hauptstadt, um dort in der Kinderstiftung mitzuarbeiten. Die Wohnung und der Flug wurden von der Organisation gestellt. Zusätzlich bekam sie monatlich ein Taschengeld in Höhe von 150 Dollar. Nach einem Vorbereitungsseminar über die Gefahren, Krankheiten und bevorstehenden Aufgaben sowie den notwendigen Impfungen durfte Laura endlich ins Flugzeug steigen.

Mit Freunden im Dschungel

„Gefühlt habe ich ganz Ecuador gesehen“, sagt Laura stolz. Vier Tage lang verbrachte sie mit Freunden im Dschungel. „Diese Erfahrung war einzigartig. Affen hüpften um uns herum, Krokodile lagen am Flussufer, es wimmelte vor Vögeln und Insekten.“ An einem anderen Wochenende bestieg sie einen Vulkan. Ihr ganz persönlicher Höhepunkt war aber der Abstecher auf die Galapagosinseln. „Ich bin noch immer sprachlos von der unberührten Natur.“ Dort sah sie die für Galapagos berühmten Landschildkröten und Rieseneidechsen aus nächster Nähe. Ein ganz besonderes Tiererlebnis für die jetzige Biologie-Studentin. „Auch das Schnorcheln war der Hammer. Da schwimmen Meeresschildkröten, Korallenfische, Seerobben und Pinguine einfach an einem vorbei, als wäre nichts.“

Trotz der wilden Tierwelt fühlte sich Laura auf den Galapagosinseln sehr sicher. „Da konnten wir auch um zehn Uhr abends noch ohne Probleme rausgehen.“ Auf dem Festland wie in der Millionenstadt Quito wäre das viel zu gefährlich gewesen. Eine brenzlige Situation vergisst sie nicht mehr so schnell: Laura war mit einem Einheimischen am Strand unterwegs. Plötzlich wurde sie mit einem Messer bedroht und sollte ihre Wertgegenstände hergeben. Ihre Begleitung wurde zusammengeschlagen. „Er hatte Platzwunden und ein blaues Auge.“ Sie haben sofort alles abgegeben und der Schock ist inzwischen längst verdaut.

Schock: Raubüberfall am Strand

Solche Verbrechen seien aber nicht die Regel, betont Laura. Die Menschen in Ecuador seien sehr gastfreundlich und zuvorkommend. „Sie sind die nettesten Menschen, die ich je getroffen habe.“ Waren auf den Straßen beispielsweise zwielichtige Gestalten unterwegs, wurde sie als Fremde zum Schutz sofort von den Händlern in die Geschäfte gebeten.

Erst vor ein paar Wochen kehrte sie wieder nach Ecuador zurück. Sie besuchte dort ihren Freund und die Kinder der Stiftung. Und wer weiß, ob sie nicht eines Tages wieder für längere Zeit nach Ecuador zurückkehren wird. Mit ihrem Biologiestudium hat sie schon einmal den richtigen Weg eingeschlagen, denn die wilde Natur bietet dort noch immer ein breites Forschungsgebiet.

