18:39 Uhr

Was es mit der Walpurgisnacht auf sich hat

Carla Teigeler und Sonja Herrmann klären im Lindenhof über den Mythos der Walpurgisnacht auf.

Von Hexenfeuer über Maibowle bis hin zum Tanz in den Mai – vielerorts feiern Menschen in der Walpurgisnacht den Übergang vom Frühling zum Sommer. Doch wo kommt der Name her und was haben Hexen damit zu tun? In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai erhält das Publikum viele Antworten rund um das Thema, wenn bei Kleinkunst im Lindenhof die Räucherfrau Sonja Herrmann und Erzählerin Carla Teigeler zur Walpurgisnacht einladen.

„Baldrian, Dost und Dill da kann die Hex’ nicht wie sie will...“, sagt Sonja Hermann und bringt Interessierten Räucherungen rund um den Mythos der Hexen bei Kleinkunst im Lindenhof näher. Auch Beltane (die irische Bezeichnung für den Sommeranfang beziehungsweise der Monat Mai) werden ein Thema ihrer Ausführungen sein. Des Weiteren wartet Carla Teigeler mit ihren mythischen Geschichten auf die Besucher und verspricht: „Den Besen für die Lüfte können Sie zuhause lassen.“ Mit ihrer Stimme, ihrer Mimik und Gestik nimmt sie die Zuhörer mit auf eine abenteuerliche Reise. In dieser besonderen Nacht rund um den Tanz auf dem Blocksberg entführt sie ihre Zuhörer mit ihren frei erzählten Geschichten und Fabeln auch zu anderen Orten der Hexenschaffenskraft.

Der Name Walpurgisnacht geht auf die heilige Walburga zurück

Ihre Wurzeln findet die Walpurgisnacht im Mittelalter der vorchristlichen Zeit. Als heidnisches Frühlingsfest, mit dem die Germanen das Ende des Winters feierten. Der Name Walpurgisnacht geht auf die heilige Walburga zurück. Eine Äbtissin, die im achten Jahrhundert in England lebte und am 1. Mai heiliggesprochen wurde. Einst wurde die Walpurgisnacht auch als abergläubisches Ritual begangen. Der Sage nach sollen sich in der Nacht zum 1. Mai Hexen auf dem Blocksberg (Brocken) im Harz versammelt haben, um ein Fest zu feiern und sich mit dem Teufel zu vergnügen. In Anspielung auf diese Hexennacht wurden am 30. April große Lagerfeuer, sogenannte Hexen- oder Maifeuer, entfacht, durch die böse Geister vertrieben werden sollten. Der Brauch, sich singend und tanzend um das Feuer herum zu vergnügen, ist der Walpurgisnacht – in abgewandelter Form – erhalten geblieben.

Hier in der Region ist die Bezeichnung „Tanz in den Mai“ etabliert. Viele der modernen Bräuche zum 1. Mai gehen aber auch auf andere Traditionen zurück, die nicht unbedingt in direktem Zusammenhang mit der Hexennacht stehen. Dazu zählen Frühlingsbräuche wie das Aufstellen von Maibäumen oder das Maisingen. In der Tradition der Frühlingsfeste steht auch die Maibowle, eine Mischung aus Wein und Waldmeister.

Die Veranstaltung ist am Dienstag, 30. April, Beginn ist um 20 Uhr. Die Gebühr beträgt 18 Euro. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0176-72525903 oder per E-Mail an Kleinkunst.lindenhof@yahoo.com. (nr)

Themen Folgen