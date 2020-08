vor 18 Min.

Was gibt dir Kraft in dieser Zeit?

Fotowettbewerb von Stadtarchiv und Kulturamt

Noch bis Ende August läuft der gemeinsame Fotowettbewerb von Stadtarchiv und Kulturamt. Zu gewinnen gibt es ansehnliche Preise.

Der Contest will den Zusammenhalt in Neuburg betonen. Deshalb haben sich die Organisatoren für das Motto „Zeige mit deinem Foto was dir in dieser Zeit besonders viel Kraft gibt“ entschlossen, das visuell umgesetzt werden soll. Wie funktioniert‘s?

Das Foto zum Thema muss auf der Webseite www.mein86633.de hochgeladen werden. Grundsätzlich sollte zu jedem Bild ein kurzer Satz verfasst werden, warum es hochgeladen wurde. Eine Jury wird die 40 besten Bilder auswählen, die dann am 1. November im Rathausfletz ausgestellt werden. Alle dürfen ihren Abzug mit nach Hause nehmen. Platz eins bekommt einen 1000–Euro–Gutschein für das Fotogeschäft Ringfoto Spiess. Auf Platz zwei und drei winkt ein Gutschein für einen Kurs in der Sommerakademie. Zudem wird ein Begleitheft erscheinen, das mitgenommen werden kann und alle 40 Fotos mit Satz präsentiert. (nr)