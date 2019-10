19.10.2019

Was halten Sie von Drohnen?

KU Eichstätt befragt die Bürger

Wie stehen Bürger zum Einsatz von Flugtaxis und autonomen Drohnen in städtischen Gebieten und in welchen Bereichen halten sie deren Einsatz für sinnvoll?

Dies untersucht derzeit die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) unter anderem mit einer Online-Befragung in der Bevölkerung, an der man noch bis Ende November teilnehmen kann. Die Erhebung ist laut KU Teil des Projektes „GABi – Gesellschaftliche Akzeptanz und Bürgerintegration im Rahmen von Urban Air Mobility“, das am Lehrstuhl für Dienstleistungsmanagement angesiedelt ist. Gefördert wird es vom Bundesverkehrsministerium. Als gemeinsames Angebot der Stadt Ingolstadt, dem Digitalen Gründerzentrum brigk sowie der KU wurde dabei bereits im September ein Living Lab in der Ingolstädter Fußgängerzone eröffnet. Darin kann sich die Bürgerschaft über die technischen Möglichkeiten von Urban Air Mobility informieren.

Ergänzend zu Workshops und dem unmittelbaren Austausch im Living Lab möchten die Wissenschaftler mit ihrer Umfrage untersuchen, welche Erwartungen und Befürchtungen mit Drohnen und Flugtaxis einhergehen. Dabei wollen sie bewusst möglichst verschiedene Bevölkerungsgruppen einbeziehen. Eine Teilnahme ist über den folgenden Link möglich: https://ww3.unipark.de/uc/UAMpubop/ (nr)

Weitere Informationen zu dem gesamten Projekt und zum Living Lab ganz generell gibt es im Netz unter

www.ingolstadt.digital/livinglab

