Was in 40 Jahren Marktkapelle passiert ist

Der Ehrenvorsitzende Roland Braun spricht im Interview über die Gründung der Marktkapelle und erzählt so manch lustige Anekdote.

Von Michael Geyer

Herr Braun, Sie sind Ehrenvorsitzender der Marktkapelle und standen von 1979 bis zum Jahre 2011 ununterbrochen an der Spitze des Vereins. Darüber hinaus waren Sie auch Dirigent der Marktkapelle von 1979 bis 1989 und dann noch einmal von 2006 bis 2009. Auch in der Jugendkapelle standen Sie von 1994 bis 1996 am Dirigentenpult. Sie kennen also die Marktkapelle von ihren ersten Tagen an.

Roland Braun: Das kann man sicher so sagen, die Marktkapelle ist wirklich „mein“ Verein. Auch heute habe ich mich noch nicht ganz aufs „Altenteil“ zurückgezogen, sondern bin immer wieder gerne mit dabei, wenn bei der Marktkapelle etwas los ist.

Wie kam es 1979 zur Gründung der Marktkapelle?

Braun: Es gab zwar schon in der Zeit ab 1921 bis etwa 1939 mit der Kapelle Müller und dann ab 1949 unter Nikolaus Spieß eine Musikkapelle in Rennertshofen. Aber als Musikleiter Spieß etwa in der Mitte der 70er Jahre erkrankte, ging nichts mehr zusammen. Die Musik fehlte hinten und vorn: bei Hochzeiten, Beerdigungen, kirchlichen Festen und so weiter. Mein Vater Rudolf Braun wollte und konnte sich damit nicht abfinden und setzte sich mit Zähigkeit und viel Elan für eine Neugründung ein. Als er mit dem Wellheimer Dirigenten Franz Krizek einen Ausbilder gefunden hatte, konnte Bürgermeister Ernst Gebert, der sich das Vorhaben ebenfalls auf seine Fahnen geschrieben hatte, die Bürger dazu aufrufen, die Gründung zu unterstützen. Zuerst gab es am 11. Oktober 1979 einen Informationsabend, am 19. Oktober wurde die Marktkapelle dann offiziell von 41 musikbegeisterten Rennertshofenern gegründet. Ich wurde damals zum Vorsitzenden gewählt. Ich war gerade mal 19 Jahre alt und hatte zwar als Akkordeon- und Keyboardspieler schon reichlich musikalische Erfahrungen, aber von der Vereinsführung kaum eine Ahnung. Das Gute allerdings war, dass wir von Anfang an eine Vorstandschaft hatten, die wie Pech und Schwefel zusammenhielt.

2011 erfolgte ein Generationenwechsel in der Vorstandschaft. Neue Vorsitzende wurde Stefanie Czerny (rechts), die sich hier bei ihrem Vorgänger Roland Braun und der stellvertretenden Vorsitzenden Geni Polleichtner für ihre jahrzehntelange Arbeit an vorderster Stelle im Verein bedankte. Bild: Michael Geyer

Der Erste Auftritt der Marktkapelle Rennertshofen fand 1979 statt

Einen Verein von Null an auf die Beine zu stellen, bedeutete doch jede Menge Arbeit. Mit welchen Problemen hatten Sie in den Anfangsjahren zu kämpfen?

Braun: Wir hatten praktisch nichts: keine fertigen Musiker, keine Instrumente, keine Noten, keine Probenräume. Aber wir hatten begeisterungsfähige Jungmusikanten, die sich richtig reinhängten, und mit Franz Krizek einen unermüdlichen und väterlichen Ausbilder, der wusste, wie man den Neulingen „die Töne beibringt“! Und – was heute nicht mehr ganz so häufig vorkommt – wir hatten Eltern, die voll hinter dem Verein standen, die uns tatkräftig unterstützten, mit den Kindern noch selber zu den Auftritten fuhren und unsere ersten Fans waren. Unseren ersten Auftritt hatten wir übrigens bereits am Heiligen Abend 1979, als wir vor dem Rathaus zum Erstaunen aller Besucher unsere ersten Stücke beim „Weihnachtsanblasen“ zu Gehör brachten. Nach und nach etablierte sich ein fester Stamm an erfahrenen Ausbildern und der Kreis der Musikanten wurde größer. Auch das Thema Probenraum konnte gelöst werden: Im ersten Stock des Kindergartens fanden wir ein Zuhause. Bis 1994 probten wir dort, für zwei Jahre waren wir in der Schule einquartiert, dann zogen wir in den neuen Probenraum im Dachgeschoss um, den wir uns in Eigenleistung mit Unterstützung der Gemeinde ausgebaut hatten. Auch die Tracht beschäftigte uns jahrelang.

Trachten kosten bekanntlich ja sehr viel Geld. Wie konnte die junge Kapelle dieses Problem meistern?

Braun: Am Anfang hieß es notgedrungen ganz einfach: schwarze Hose beziehungsweise Rock, weißes Hemd beziehungsweise Bluse mit einer Schleife am Kragen. Aber schon bei unserem ersten großen Fest, dem Gründungsfest der Rohrbacher Feuerwehr 1981 traten wir in neuer Tracht mit roten Leibchen und grauer Jacke auf. Von da an konnten wir uns nicht nur musikalisch hören, sondern auch optisch sehen lassen. 1986 kauften wir uns nach Beratung durch den damaligen Bezirksheimatpfleger Paul-Ernst Rattelmüller neue Musikantenbekleidung nach Art der erneuerten „Dachauer Tracht“, die wir auch heute noch in leicht veränderter Form haben.

Die Ausbildung hat bei der Marktkapelle einen hohen Stellenwert. Die Ausbildungsbeauftragte Andrea Mayer kümmert sich um die Jüngsten und bringt ihnen das Spiel auf der Blockflöte bei. Bild: Michael Geyer

Wie hat sich die Kapelle entwickelt?

Braun: Die Marktkapelle hatte sich schon bald einen festen Platz in der Marktgemeinde und darüber hinaus erobert. Das ging Schritt für Schritt: 1982 belebten wir das Neujahrsanblasen wieder, 1984 initiierten wir zusammen mit der Rennertshofener Feuerwehr das erste Marktfest, das es heute noch gibt, 1985 traten wir in den Musikbund von Ober- und Niederbayern ein, 1986 waren wir organisatorischer und musikalischer Stützpfeiler bei der 650-Jahr-Feier des Marktes und schlossen das Jahr mit unserem ersten Konzert im Pfarrheim ab. Die Erfolgsgeschichte ging dann nahtlos weiter: 1987 Gründung einer Jugendkapelle, „Auswärts“-Auftritte in Oberemmel und erstmals in Lütgendortmund (1988). Bei der Jubiläumsfeier zu unserem zehnjährigen Bestehen würdigte Bürgermeister Ernst Gebert die Marktkapelle als „Aushängeschild der Großgemeinde“ und Bezirksdirigent Hans Speth blickte – wohl überwältigt von dem gelungenen Festakt – recht optimistisch in die Zukunft, wo er uns schon zu „den bayerischen Spitzenorchestern“ dazurechnete. Das ist zwar wie erwartet nicht so gekommen, aber wir sind dennoch mit unserer Entwicklung sehr zufrieden. Und mit großer Freude und Stolz sehe ich, dass auch die derzeitige Vorstandschaft mit vielen neuen Kräften nach dem „Generationenwechsel“ den Verein hervorragend weiterführt. Da wird mit großem Ideenreichtum, absolut lobenswertem Einsatz und viel Leidenschaft ein guter Weg in die musikalische Zukunft der Marktkapelle gebaut. Vor so viel ehrenamtlichem Engagement gerade junger Leute habe ich höchsten Respekt!

Im Laufe der Jahre gab es für die Marktkapelle Rennertshofen immer mehr Auftrittsmöglichkeiten

Wie hat sich Ihrer Meinung nach die Blasmusik in den letzten vier Jahrzehnten verändert?

Braun: Stand am Anfang die Erarbeitung eines „Grundrepertoires“ im Mittelpunkt, damit der Jahreskreislauf innerhalb der Gemeinde vom Volkstrauertag bis zur Fronleichnamsprozession, vom Geburtstagsständchen bis zur Beerdigung und von Weihnachten über kirchliche und weltliche Feierlichkeiten bis hin zum damaligen Rennertshofener Volksfest musikalisch gestaltet werden konnte, so lag dann der Schwerpunkt bald auf guter Unterhaltungsmusik. Denn damals gab es noch viele große, mehrtägige Vereins- und Gründungsfeste, Volksfeste in vielen Gemeinde und andere „große“ Feste, bei der die Blasmusik „den Ton angab“. In den 90er Jahren ging diese Ära dann zu Ende: Showbands übernahmen nun die Auftritte in den Festzelten und die Blasmusik war nur mehr „schmückendes Beiwerk“. Also mussten neue Auftrittsmöglichkeiten gefunden werden: In Rennertshofen gibt es seitdem die Schlosskonzerte in Stepperg, Kirchenkonzerte zu Weihnachten, Serenaden und Matineen und die Jahreskonzerte der Marktkapelle in der Turnhalle. Die Blasmusik ist heute deshalb abwechslungsreicher, moderner und hochwertiger denn je, bis hin zu symphonischen Musikstücken. Und eine Domäne wird der Blasmusik immer bleiben: Es wird in Bayern nie einen Festzug ohne Blaskapellen geben!

Wie hat die Marktkapelle diesen Übergang von der sogenannten „Bierzeltmusik“ zur gehobenen Blasmusik geschafft?

Braun: Zuerst einmal: Musikalische Entwicklung ist ohne kreative Jugendarbeit unmöglich. Das haben wir rechtzeitig erkannt. Unser Ausbildungskonzept deckt alle Altersgruppen – vom Kindergartenkind bis zu den Senioren – ab. Die jetzige Vorstandschaft mit der Vorsitzenden Stefanie Czerny und Dirigent Klaus Gottschall legt allergrößten Wert darauf, die jungen Musikanten bestens vorzubereiten und auszubilden, damit die gesamte Bandbreite der klassischen und modernen Blasmusikliteratur gespielt werden kann. Das reicht dann von traditionellen Märschen, Walzern und Polkas bis hin zu Musical-, Opern- sowie Rock- und Popstücken.

Beim Musikfestival der Jugend 1992 in Calella (Spanien) war die Marktkapelle mit Dirigent Johannes Seifert (rechts) auch dabei. Neben der Trommel sitzt Gründervater Rudolf Braun. Kuriosität am Rande: Als Erinnerungsgeschenk bekam die Kapelle eine Handballmedaille. Bild: Michael Geyer

Welche Anekdoten und lustige Geschichten fallen Ihnen spontan ein?

Braun: Aus den Anfangsjahren ist mir die Geschichte im Gedächtnis, dass unser Ehrendirigent Franz Krizek kurz vor den Sommerferien bei einem Auftritt seine Wiener Würstchen nicht aufaß, sondern im Instrumentenkoffer für abends mit nach Hause nahm. Anscheinend hat er sie dann aber vergessen, denn als er nach den Ferien seinen Trompetenkoffer bei einer Probe erstmals wieder öffnete, waren die Würstchen immer noch da… allerdings nicht mehr ganz so frisch. Ich denke, bei diesem „Geschmackserlebnis“ hätte niemand gern dabei sein wollen! Apropos „Würste“: Die Wiener Würstchen, die bei Auftritten den Musikanten gern und (zu) oft als kleine Brotzeit angeboten werden, werden im Kreise der Musikanten seit Jahrzehnten schon halb liebevoll, halb sarkastisch als „Tournee-Forellen“ bezeichnet… aber immer noch gerne gegessen. Noch eine schöne Geschichte: Bei einem der ersten Auftritte unserer Kapelle im trentinischen Pomarolo begrüßte uns der damalige Bürgermeister mit einer sehr würdevollen und auch sehr langen Rede in italienischer Sprache. Der dortige Dolmetscher übersetzte anschließend die Ansprache kurz und knapp mit folgenden Worten: „Bürgermeister sagen: alles gut !“ Dies ist auch heute noch ein „geflügeltes Wort“ in der Marktkapelle. Natürlich gäbe es noch viele Anekdoten und Geschichten aus dieser Zeit zu erzählen. Aber vielleicht bringen wir ja zum 50. Jubiläum ein kleines Büchlein mit den schönsten Begebenheiten in der Marktkapelle heraus, mal sehen. Einen kleinen „Vorgeschmack“ gibt es bereits in der Festschrift.

Zum Jubiläum gibt es ein Best of Konzert in Rennertshofen

Was waren Ihre persönlichen Höhepunkte in diesen 40 Jahren Marktkapelle?

Braun: Das waren zum einen die große Freude am gemeinsamen Musizieren, die vielfältigen und spannenden Begegnungen über die Generationen hinweg und die vielen persönlichen Freundschaften, die in dieser Zeit entstanden sind. Dazu gehören aber sicher auch der aufmunternde Applaus und die Dankbarkeit des Publikums an unserer gemeinsamen Musik. Dabei denke ich besonders an einen herausragenden Auftritt vor vielen Jahren beim Sparverein in Ismaning, als die dortigen Festdamen uns am Ende eines wirklich tollen Festes nicht nur stehend applaudierten, sondern uns als Zeichen ihrer Begeisterung auch noch die Blumen aus ihren Miedern im hohen Bogen auf die Bühne warfen. Und unvergesslich wird mir immer das Bild bleiben, als bei den Bezirksmusikfesten nach dem Gemeinschafschor vor dem Rathaus mehr als tausend Musikanten ihre glänzenden Instrumente zum „Musikantengruß“ in die Höhe streckten. Das ist bis heute für mich „Gänsehaut pur“!

Das Best of Konzert der Marktkapelle Rennertshofen findet am 27. April um 19.30 Uhr in der Turnhalle in Rennertshofen statt.

