vor 54 Min.

Was lernenundstudieren?

Fachmesse beginnt in der Saturn Arena

2500 Schüler werden ab Dienstag zur „vocatium“ in der Saturn Arena erwartet. Auf der Fachmesse für Ausbildung und Studium können sich Schüler über ihre beruflichen und akademischen Perspektiven informieren. Auf die Bildungsmesse wurden die Schüler laut Ankündigung in rund 190 Workshops auf etwa 40 Schulen aus der Region 10 vorbereitet. Die Jugendlichen haben sich überwiegend zu vorbereiteten, verbindlichen Gesprächen mit den beteiligten Ausbildungsbetrieben, Universitäten, Hochschulen und Institutionen angemeldet. Rund 5500 terminierte Interviews finden auf der vocatium statt. Darüber hinaus kann man dort netzwerken. Zum Angebot gehören auch 16 Vorträge über einzelne Berufsfelder und allgemeine Themen der Berufs- und Studienwahl. Das Einzugsgebiet der Messe umfasst neben Ingolstadt auch die Landkreise Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen und Eichstätt. Die Messe steht allen Interessierten offen. Der Eintritt ist frei, heißt es in der Ankündigung. (nr)

Die Messe ist sowohl am Dienstag als auch Mittwoch von 8.30 bis 14.45 Uhr geöffnet.

