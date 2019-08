vor 45 Min.

Was macht mein Körper für Theater?

Angela Kockers bietet heuer einen neuen Kurs an. Worauf dieser abzielt

Von Elke Böcker

In der Städtischen Schule für Tanztheater haben sich die Kinder und Jugendlichen in die Ferien verabschiedet, doch die Sommerpause hat noch nicht begonnen. Angela Kockers, Leiterin der Dr.- Fritz-von-Philipp-Schule, bietet erstmalig – im Rahmen der 41. Sommerakademie – einen Kurs für Erwachsene an: Was macht mein Körper für ein Theater?

So finden sich eine Woche lang elf Frauen – im Alter von 17 bis über 60 – zur gemeinsamen Tanzarbeit zusammen. Im Mittelpunkt dieses spannenden Projektes stehe der richtige Gebrauch des eigenen Körpers und damit die Rückkehr zur natürlichen Anmut, erklärt Kockers. Im Ballett seien die Bewegungsabläufe stilisiert, doch sie wolle den Kursteilnehmerinnen einen individuellen Zugang zur Bewegung gewähren. Mithilfe der sogenannten Alexander-Technik könne man zur ursprünglichen Funktionsweise des eigenen Körpers und zur Wahrnehmung der Bewegung zurückfinden.

Im Tanzsaal visualisieren die Kursteilnehmerinnen jedenfalls ihre Wirbelsäule zum Klang von Musik, sie versuchen, sich den Bewegungen ihrer jeweiligen Tanzpartnerin anzupassen, diese aufzunehmen. Dabei krabbeln, winden, kreisen, mäandern, springen und tanzen sie in großer Ausdrucksfähigkeit von einem Ende des großen Raumes zum anderen. Figuren, Stimmungen entstehen. Konzentriert, selbstvergessen, dynamisch, seitwärts, rückwärts oder vorwärts – schon das Zuschauen bereitet Vergnügen. Kreative Bewegungsprozesse entstehen.

Unterstützt wird diese körperliche Kreativität nicht nur durch Musik, sondern zum Beispiel auch durch den vormittäglichen Besuch des Schlossmuseums und den darauf folgenden Arbeitsauftrag, den Ausdruck eines Bildes mittels Bewegung zu interpretieren. Künstlerische Impulse aus anderen Bereichen sollen die Tänzerinnen inspirieren.

Für Angela Kockers ist dieser Kurs die logische Fortsetzung ihrer Arbeit. Gleichzeitig kommt sie dem Wunsch nach einem Erwachsenen-Kurs nach und möchte diese Arbeit auch fortsetzen. Die Neuburger dürfen gespannt sein.