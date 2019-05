vor 38 Min.

Was man über den Jobeinstieg wissen muss

In gut zwei Wochen findet in der Saturn-Arena die Ausbildungsmesse Jobfit statt

Mit weit über 80 Ausstellern öffnet am Samstag, 18. Mai, die IHK-Ausbildungsmesse Jobfit ihre Tore in der Saturn-Arena. Ausbildungsbetriebe aus der ganzen Region 10 sowie Verbände, Berufsschulen und öffentliche Institutionen stellen dort mehr als 140 Ausbildungsberufe und duale Studiengänge vor. „Vor allem geht es uns darum, Schüler über die Vorteile einer beruflichen Ausbildung zu informieren und sie damit in ihrer Berufsorientierung zu unterstützen“, sagt Fritz Peters, Sprecher des IHK-Forums Region Ingolstadt. Ziel der Messe sei es, möglichst viele Jugendliche und junge Erwachsene mit den Ausbildungsbetrieben aus der Region zu vernetzen. Die neu geknüpften Kontakte sollten im Idealfall direkt in Bewerbungen münden, so Peters weiter. Für die Besucher hält die Messe viele Angebote bereit, wie es in der Ankündigung der IHK heißt. Es gibt ein professionelles Fotoshooting für Bewerbungsfotos, eine Style-Beratung, Berufscoaches sind vor Ort. Man kann seine Bewerbungsmappe prüfen lassen oder sich über ein duales Studium informieren. Wie manche Jobs sind, können interessierte sich an der Virtual Reality-Station mithilfe von VR-Brillen erschließen. Dieses Jahr gibt es erstmalig auch ein Elterncafé. Dort können die Eltern sich bei einem Karriere-Talk über die richtige Berufswahl ihres Kindes mit den IHK-Bildungsberatern besprechen. Am Messestand „Frag den Azubi“ stehen Auszubildende den Besuchern Rede und Antwort zu ihren Fragen rund um die Berufsausbildung und den Ausbildungsalltag.

„Für viele Unternehmen aus der Region ist die IHK-Jobfit inzwischen zu einem Fixpunkt in ihrem Ausbildungsmarketing geworden“, erklärt Peters weiter. „Jedes Jahr aufs Neue bewährt sich die Messe für die Betriebe als perfekte Kontaktbörse, um für Fachkräftenachwuchs zu werben. Viele kleine und mittlere Betriebe müssen hart um jeden einzelnen Azubi kämpfen. Umso wichtiger ist der frühzeitige Kontaktaufbau zu den Jugendlichen.“

Im Vorfeld der Messe bietet die IHK Schülern in der IHK-Akademie Ingolstadt (Despag-Straße 4a), am 15. Mai noch Termine für ein Berufscoaching an. Dieses richtet sich an Jugendliche, die nicht genau wissen, in welche Richtung sie sich einmal ausbilden lassen wollen. Im Gespräch mit einem Pädagogen können sie ihren Messebesuch vorbereiten. (nr)

Eine Anmeldung zum Coaching – und mehr zum Messeprogramm – gibt es im Netz unter www.ihkjobfit.de/ingolstadt

