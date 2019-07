vor 33 Min.

Wasserspiele, Technik und jede Menge Spaß

Die Kreisjugendfeuerwehr war mit Begeisterung beim Parcours durch Rennertshofen und beim „Spiel ohne Grenzen“ dabei. Warum die Förderung der Jugend in diesem Ehrenamt so eminent wichtig ist

Von Michael Geyer

145 Jugendliche aus 20 Jugendfeuerwehrgruppen, darunter 52 Mädchen machten mit ihren 55 Betreuern am vergangenen Wochenende beim 12. Kreisjugendfeuerwehrtag in Rennertshofen mit. Am Start waren auch vier Gruppen, zum Teil mit gerade mal sieben Jahre alten Mitgliedern der Kinderfeuerwehr, aus den Gemeinden Oppburg, Ranis, Tanna und Wernburg des Partnerlandkreises Saale-Orla. Rennertshofen hatte bereits 1997 den Jugendfeuerwehrtag ausgerichtet und brachte auch heuer dank des Engagements von rund 50 Helfern die Veranstaltung perfekt über die Bühne.

Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Schreier konnte zur Eröffnung auch den Vater dieser Veranstaltung, den ehemaligen Kreisjugendfeuerwehrwart Josef Friedl aus Hatzenhofen, begrüßen. Schreier dankte Landrat Peter von der Grün und Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck für die hervorragende Förderung dieser für die Jugendarbeit so wichtigen Veranstaltung. Von der Grün lobte die Jugend, die sich mit sprichwörtlichem Feuereifer für die Ziele der Feuerwehr einsetze. Hirschbeck betonte, dass die heutige Jugend als die „Retter von morgen“ unverzichtbar für das Rettungsnetzwerk sei und zollte den Ausbildern größten Respekt und Anerkennung für ihr Engagement. Für Jürgen Schreier und den stellvertretenden Bezirksjugendfeuerwehrwart Josef Dietenhauser gab es aus der Hand des thüringischen Kreisjugendwarts Martin Link die Ehrennadel des Feuerwehrverbandes Thüringen als Dank für die gute Zusammenarbeit mit dem Kreis Saale-Orla.

Dann machten sich die Gruppen mit ihren Handwagen, auf denen sie ihre Ausrüstung und Getränke mitführten, auf einen Orientierungsmarsch durch Rennertshofen, der sie an markanten Gebäuden und Wegweisern vorbeiführte, aber auch den Blick für unscheinbare Kleinigkeiten am Wegesrand erforderte. Auf vier Blättern mussten sie Fragen und Schätzaufgaben lösen und auch ihr Wissen über Rennertshofen und seine Ortsteile einbringen. Der Parcours durch Rennertshofen führte auch an zehn Stationen vorbei. Dort standen einerseits Spiel und Spaß im Vordergrund der Aufgaben: So musste Wasser mit Schaufeln und durchlöcherten Helmen transportiert werden, Tennisbälle wurden durch ein Saugrohr geschickt, es galt, möglichst genau ein 2000 Gramm schweres Holzstück von einem Fichtenstamm abzusägen und Blätter und Holzstücke von einheimischen Bäumen einander richtig zuzuordnen. Andererseits konnten die Mädchen und Jungen aber auch beweisen, dass sie mit dem kleinen und großen Feuerwehr-ABC bereits bestens vertraut sind: Aufgaben wie Leinen-Zielwurf, Auf- und Abbau einer Löschgruppe, Wasserentnahme aus der Ussel oder Auswerfen eines C-Schlauches. Auch Fragen zur Ersten Hilfe, Gefahrenzeichen und Fahrzeugkurzbezeichnungen mussten gelöst werden. Ein Highlight der Aufgaben war mit Sicherheit der etwas schwierige Wassertransport mit Hilfe eines durchbohrten Rohres. Die Jungfeuerwehrler genossen hier sichtlich die Abkühlung mit dem frischen Usselwasser. Der Abend begann mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Pfarrkirche mit Musik von der Marktkapelle Burgheim, die die Gruppen auch zum Zeltplatz an der Schule zurückbegleitete. Dort hatte die Jugend nach dem Abendessen Freude am Chillen, an Spiel und Sport und viel Musik. Es wurden ausschließlich alkoholfreie Getränke ausgeschenkt. Am Sonntag ging es mit einem „Spiel ohne Grenzen“ weiter: Kuppeln von Armaturen, Haspel-Rallye, Schwammwerfen, Balancieren von Wasserbehältern und Zielspritzen mit verbundenen Augen. Weitere Höhepunkte waren die Schauvorführungen der Hundestaffel der Polizei und der Flugplatzfeuerwehr Zell. Gespannt warteten alle Gruppen auf die Ergebnisse, die sie erreicht hatten. Doch auch wenn sich die drei Erstplatzierten über Pokale freuen konnten: Alle anderen Gruppen wurden in salomonischer Entscheidung ebenfalls zu Siegern erklärt und konnten einen Pokal zur Erinnerung an ein ebenso ereignisreiches wie schönes Treffen mit nach Hause nehmen.

