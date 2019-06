vor 38 Min.

„Wave“-Schmierereien auf Abfalleimern und Fassaden

Stadtverwaltung sucht Täter und setzt 300 Euro Belohnung aus für Hinweise.

Das Schriftzeichen „Wave“ ist derzeit verstärkt im öffentlichen Raum Neuburgs anzufinden. An Fassaden, Abfalleimern, Parkscheinautomaten und Schildern finden sich die Schmierereien, die eine Art Reviermarkierung des Verursachers darstellen sollen, wie die Neuburger Stadtverwaltung mitteilt.

Die Häufigkeit der sogenannten „Tags“ nimmt derzeit zu und gleichzeitig steigen die Kosten für die Entfernung. Die Schmierereien werden in Neuburg nicht geduldet und auch nicht bagatellisiert, handelt es sich letztlich um Sachbeschädigungen, heißt es in einer Pressemitteilung. „Wir setzen alles daran, die Verursacher der Schäden zur Verantwortung zu ziehen. Denn letztlich müssen alle Neuburger für die mutwilligen Sachbeschädigungen aufkommen“, sagt Pressesprecher Bernhard Mahler und ergänzt: „Wir konnten in den vergangenen Jahren nahezu alle Schmierer erwischen.“

Die Stadt Neuburg setzt deswegen eine Belohnung von 300 Euro für Hinweise aus, die zur Ergreifung des oder der Täter führen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Konkret geht es um die Frage: Wer hat Beobachtungen gemacht, kennt das Schriftbild oder gar den Täter? Sachdienliche Hinweise nimmt die Stadtverwaltung unter Telefon 08431/55-202) entgegen. Hinweisgeber können auf Wunsch auch anonym bleiben. (nr)