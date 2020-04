vor 8 Min.

Wegbereiter für die Gemeinde Königsmoos

Plus Altbürgermeister Johann Kober ist tot. Er starb im Alter von 91 Jahren. Was ihn in seiner Heimat unvergesslich macht.

Von Winfried Rein

Seine Integrität war weit über das Donaumoos hinaus geschätzt, jetzt ist Altbürgermeister Johann Kober mit 91 Jahren nach kurzer Krankheit gestorben.

Der parteifreie Kommunalpolitiker hatte die Belange des Mooses und seiner Gemeinden selbstbewusst vertreten, gleichzeitig aber stets den Ausgleich gesucht. Johann Kober war ein bescheidener Mann mit Herz und Humor, einem Faible für die Politik, vor allem aber für seine große Familie. Er war hochinteressiert an der Geschichte seiner Heimat, förderte das Museum und die Vereine, und er schätzte den großen Hygieniker Max von Pettenkofer. Die Gemeinde Königsmoos hat Johann Kober viel zu verdanken Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Die Gemeinde Königsmoos hat ihm viel zu verdanken. Nach seinem Ehrenamt als Bürgermeister von Untermaxfeld ging er ab Januar 1975 die Aufgabe an, die neugebildete Gemeinde Königsmoos zu einen und zu entwickeln. Klingsmoos, Ludwigsmoos und Untermaxfeld waren damals zusammengegangen. Schon am Namen Königsmoos (nach König Max I. Joseph und König Ludwig I.) und am neuen Wappen war Johann Kober entscheidend beteiligt. Es folgten Jahre des Zusammenwachsens mit dem Bau von Rathaus, Schule, Kindergärten, Siedlungen und einer zentralen Abwasserentsorgung. Johann Kober war auch im Kreistag und „regierte“ bis 1996, danach wurde seine Chefsekretärin Gusti Schmid Bürgermeisterin. Für das Donaumoos hat der frühere Vermessungsbeamte Maßstäbe gesetzt, der 2016 verstorbene Landrat Richard Keßler hatte ihn in die Riege der „Urgesteine“ eingereiht. Die Beerdigung findet im familiären Kreis statt, eine öffentliche Trauerfeier soll nachgeholt werden.

