Wegen Corona: Christkindlmarkt 2020 in der Neuburger Altstadt entfällt

Die Neuburger Weihnacht mit ihren Märkten und der Eis-Arena wird es in diesem Jahr nicht geben. Nur ein paar wenige Programmpunkte und eine handvoll Stände konnten gerettet werden.

Von Claudia Stegmann

Die Entscheidung wurde so lange wie möglich hinausgezögert, doch am Ende mussten sich Stadtverwaltung und Stadtmarketing geschlagen geben: Nachdem bereits der Weihnachtsmarkt auf dem Schrannenplatz abgesagt wurde, ist nun auch das Aus für den Christkindlmarkt in der Altstadt besiegelt. Damit ist klar: Die Adventszeit in Neuburg wird in diesem Jahr eine ganz andere sein.

Christkindlmarkt in der Altstadt in Neuburg wird laut Stadt komplett abgesagt

Nun ist der finale Entschluss gefallen. Lediglich zwölf Stände wären auf dem Karlsplatz möglich gewesen, Glühwein, Punsch und andere Getränke hätten erst gar nicht verkauft werden dürfen. Dazu kam das unkalkulierbare Risiko, dass sich zeitweise zu viele Menschen auf Platz getummelt hätten. Deshalb hat sich die Stadt dazu entschieden, den Christkindlmarkt komplett abzusagen. Als Veranstalter stehe man schließlich in Verantwortung und wolle seiner Vorbildfunktion gerecht werden.

„Es war wirklich nicht leicht, bewährte und beliebte Aktionen zu streichen, die wir über Jahre erfolgreich aufgebaut haben“, wird OB Bernhard Gmehling in einer Pressemitteilung der Stadt zitiert. Gleichzeitig sei er aber „sehr froh, dass es uns mit vereinten Kräften gelingt, eine alternative Neuburger Weihnacht auf die Beine zu stellen“. Und die sieht wie folgt aus:

Weihnachtsmarkt „zum Mitnehmen“: Auf dem Schrannenplatz werden ein paar wenige Fieranten ihre Buden aufstellen. Dort können sich Besucher Speisen zum Mitnehmen geben lassen; Getränke und Stehtische sind nicht erlaubt, um zu vermeiden, dass sich dort Menschen in Gruppen aufhalten. Beim „ Weihnachtsmarkt to go“ ging es den Veranstaltern in erster Linie darum, den berufsmäßigen Schaustellern eine Planungssicherheit für den gesamten Advent zu bieten. Die Eis-Arena wird nicht aufgebaut, es gibt auch keine Ausstellung in der Markthalle und kein Bühnenprogramm.

Neuburger Sozialverlosung: Die Sozialverlosung unter der Federführung von Bernhard Pfahler vom BRK kann auch unter Corona-Bedingungen stattfinden. Für den Losverkauf und die Preisausgabe werden zwei Hütten auf dem Schrannenplatz aufgestellt. Es werden Preise im Wert von knapp 90.000 Euro inklusive einem nagelneuen Auto ausgespielt.

Sternderlpass des Stadtmarketings : Auch das bei Kunden und Händlern beliebte Suchspiel des Stadtmarektingvereins kann aufgrund der Abläufe unter Coronabedingungen stattfinden. Lediglich die Ziehungen der Innenstadt-Aktion werden ins Internet verlegt.

Krippenweg durch die Innenstadt: Der von Angelika Burghart organisierte Krippenweg kann ebenfalls wie gewohnt auf die Beine gestellt werden. Ein winterlicher Spaziergang durch Neuburg ist jederzeit unter Einhaltung der Corona-Auflagen möglich.

Neue Weihnachtsbeleuchtung: Im vergangenen Jahr war bereits ein Teil der neuen Lichterdekoration in der Innenstadt installiert worden. In diesem Jahr folgt nur der zweite Teil, womit erstmals der Donaukai, die Donaubrücke, die Hofgartenseite der Luitpoldstraße sowie die Stadtbergauffahrt illuminiert werden. „Im stark zurückgenommenen Advent kann auch das Entdecken der neuen Lichtobjekte ein schönes Spaziererlebnis sein“, empfiehlt die Stadt.

Corona: Auch in Schrobenhausen wird es 2020 keinen Christkindlmarkt geben

Auch in Schrobenhausen wird es diesen Dezember keinen Christkindlmarkt geben. „Die aktuellen Zahlen und Vorschriften lassen uns keine Wahl. Die Sicherheit aller Bürger sowie die Eindämmung des Coronavirus stehen ganz klar im Vordergrund“, sagt Bürgermeister Harald Reisner.

Stadtverwaltung und Stadtmarketing hatten sich ebenfalls Gedanken über ein Alternativkonzept gemacht. Die Überlegungen waren, das gastronomische Angebot am 2. und 3. Adventswochenende über die ganze Innenstadt zu verteilen. Am Ende haben sich die Veranstalter aber dagegen entschieden.

