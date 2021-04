12:49 Uhr

Wegen Corona: Firmenlauf in Ingolstadt findet 2021 virtuell statt

Der Firmenlauf in Ingolstadt findet pandemiebedingt 2021 digital statt.

Bunt gemischte Läufergruppen in originellen Kostümen im Ingolstädter Klenzepark und jubelnde Menschenmengen bei der Siegerehrung am Donaustrand? In Pandemiezeiten ist das ein Szenario, das weit weg ist.

Der Ingolstädter Firmenlauf findet in diesem Jahr zwar statt, nur in welcher Form, das ist noch nicht klar. Vier mögliche Szenarien sind für den 8. Juli vorstellbar, eine Corona-Ampel soll Klarheit schaffen, heißt es vonseiten der Organisatoren. Die Varianten reichen von der üblichen Live-Durchführung vor Ort bis zu einer rein virtuellen Variante. Firmenlauf 2021 in Ingolstadt: Jeder Teilnehmer kann für sich die Kilometer absolvieren Wenn die Vorgaben ein gemeinsames Laufen nicht zulassen, so kann jeder Teilnehmer für sich die fünf Kilometer auf einer eigenen Strecke absolvieren. Nötig ist dazu nur die kostenlose App viRACE. Der Erlös aus dem Rennen kommt wie auch schon in den vergangenen Jahren sozialen Zwecken zu Gute. (nr) Weitere Informationen zum Firmenlauf gibt es im Internet unter www.firmenlauf-ingolstadt.de sowie auf Facebook. Lesen Sie dazu auch: Angebliche Polizisten rufen an: Echte Polizei warnt vor Betrügern

