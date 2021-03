11:34 Uhr

Wegen Flex-Arbeiten: In Waidhofen fängt eine Scheune Feuer

Weil sich in einer Scheune ein Haufen Sägespäne entzündet hat, machte sich ein Großaufgebot an Feuerwehren auf den Weg nach Waidhofen.

Am Dienstag, 2. März, hat es in einer Scheune in Waidhofen gebrannt. Wie die Polizei Schrobenhausen berichtet, wurde das Feuer am Nachmittag der Integrierten Leitstelle gemeldet.

Polizei Schrobenhausen meldet: Brand in Scheune in Waidhofen

Neben den Beamten machte sich auch ein Großaufgebot aller umliegenden Feuerwehren auf den Weg. Allerdings gelang es dem Eigentümer der Scheune noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte, den bei Flex-Arbeiten in Brand geratenen Haufen Sägespäne selbstständig zu löschen. Es kam den weiteren Angaben zufolge wieder zu Personen- noch zu Sachschäden. (nr)

