07:09 Uhr

Wegen illegalen Glücksspiels: Kripo Ingolstadt führt Razzia durch

Insbesondere zwei Männer stehen im Verdacht, mehrmals Pokerrunden im Nordwesten von Ingolstadt organisiert und veranstaltet zu haben.

Am Samstag, 20. März, hat die Kriminalpolizei Ingolstadt in einem größeren Firmengebäude in Ingolstadt eine Razzia wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels durchgeführt. Hierbei waren rund 50 Beamte eingesetzt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Mehrere tausend Euro Bargeld sowie weiteres Beweismaterial haben die Beamten sichergestellt.

Kriminalpolizei Ingolstadt: Die Männer organisierten wohl Pokerrunden

Seit mehreren Monaten ermittelte die Kripo vorrangig gegen zwei Beschuldigte, nachdem sich die Hinweise zur wiederholten Durchführung illegalen Glückspieles verdichtet hatten. Im Speziellen bestand der Verdacht, dass durch die beiden Männer Pokerrunden in dem Gebäude im Nordwesten von Ingolstadt organisiert und veranstaltet werden. Nun konnten in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt zuvor beim Amtsgericht Ingolstadt erwirkte Durchsuchungsbeschlüsse vollzogen werden, heißt es weiter.

Unter Führung der Kripo Ingolstadt und mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Nürnberg, gelang es den eingesetzten Beamten gegen 22.30 Uhr in das Objekt einzudringen. Im Gebäude trafen sie auf eine Gruppe von neun Personen, die sich offensichtlich an einer Pokerrunde beteiligten. Neben einem niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag, der bei einem der Beschuldigten aufgefunden wurde, konnten die Beamten auch Spielkarten und Jetons sicherstellen, die auf einem Spieltisch lagen.

Illegales Glückspiel: Kripo Ingolstadt durchsucht Wohnungen

Die sieben betroffenen Mitspieler im Alter zwischen 32 und 54 Jahren zeigten sich sichtlich überrascht und verhielten sich kooperativ. Sie konnten nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen noch vor Ort entlassen werden. Auch alle Teilnehmer erwartet eine Strafanzeige wegen der Beteiligung am illegalen Glücksspiel.

Bei den beiden ebenfalls anwesenden 35- und 53-jährigen Veranstaltern wurden im Anschluss Wohnungsdurchsuchungen durchgeführt, die ebenfalls zur Auffindung von weiterem Beweismaterial führten. Auch sie wurden nach Identitätsfeststellung und Vernehmung wieder entlassen.

Neben den strafrechtlichen Verstößen müssen alle Beteiligten zudem mit Anzeigen nach der Infektionsschutzmaßnahmenverordnung rechnen. (nr)

Lesen sie dazu auch:

Themen folgen